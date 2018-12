Dobbel gevinst med nye ferjer

Mest lest hos Trd.by i august: Silvia på Aisuma: - Rett før stengetid klatra ei dame opp på bordet for å danse - toppløs

Saken oppdateres.

For første gang på mange år får reisende mellom Flakk og Rørvik nattferje og døgnåpen «vei». Med de nye sambandene, får fosningene et vesentlig bedre tilbud for å komme seg over fjorden.

Fosen Namsos Sjø AS, som overtar ferjetrafikken mellom Flakk og Rørvik, har allerede stolt vist fram de nye ferjene. De har reklamert for 360 graders panorama, moderne soldekk, hunderom og lekerom for barn. Et tre meter høyt sprutvisir beskytter bilene på dekk mot sjøsprøyt.

Like viktig, både for pendlere og nødetater, er det at det nå blir avganger på natta hver time. I det moderne, 24-timerssamfunnet vi lever i, er det tungvint å skulle rekke «sisteferja» hjem. Det er lenge siden far jobbet seksdagers uke i Trondheim og tok fosenferja hjem i helgene til kone og barn. Et døgnkontinuerlig tilbud gjør det lettere for folk som jobber ubekvem arbeidstid i Trondheim, som skal ta morgenflyet fra Værnes, for næringslivet på Fosen og transportnæringen. Beredskapen blir bedre, blant annet for ambulanse og fosninger som plutselig må på sykehus.

Politikerne i Trøndelag er framsynte når de satser på hybridferjer. De tradisjonelle ferjene har vært miljøbomber, og miljøgevinsten med hybridferjene på begge sambandene er store. Omleggingen har kostet, men er nødvendig.

Aller helst vil fosningene og hyttefolk komme seg tørrskodd og effektivt over fjorden ved hjelp av ei bru. Så sent som i fjor ble det lansert ei flytebru som del av et større veiprosjekt, og som kunne erstatte ferjeforbindelsen.

Foreløpig er de nye ferjene et bedre tilbud enn vi har hatt. Med nye, teknologiske framskritt får vi kanskje på sikt skipsfartens Tesla over fjorden – en nesten selvstyrt, superrask bilferje?