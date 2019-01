Håkon den store

Saken oppdateres.

Onsdag 9. januar fyller en av landets største nålevende kunstnere 90 år. I motsetning til de fleste store kunstnere som runder 90, er det i dette tilfelle ikke bare gamle prestasjoner og høydepunkt fra et langt kunstnerliv som fortjener feiring og markering. Håkon Bleken er fortsatt en vital kunstner som i løpet av det siste året har markert seg så sterkt at det er vel så stor grunn til å feire hans kunst som hans alder.

Adresseavisen har skrevet mye og ofte om Håkon Bleken, og han har heldigvis også skrevet og sagt mye i avisen. Grunnen til det første er at han er den største norske kunstneren som også bor i Trondheim og har preget byen gjennom et langt liv. Dessuten har han med brodd, vidd og engasjement også tatt rollen som kulturpersonlighet og debattant til berikelse for det offentlige ordskiftet.

I november presenterte Henie Onstad Kunstsenter en stor retrospektiv utstilling av Håkon Bleken som hyllest til kunstneren. Tittelen «Do Not Go Gentle» er hentet fra den walisiske poeten Dylan Thomas. Tittelen kler Bleken og hans kunst svært godt. Utstillingen kommer heldigvis til Trondheim også, i mars, så det også her i byen blir mulig å se Blekens kunst i en slik sammenheng. Det er den verdt.

Forrige lørdag viet vi hele Ukeadressa til kunstneren. Et av de første store intervjuene med Bleken i Adresseavisen sto på trykk for snart 47 år siden. Det ble gjort av journalist Ulf Moen etter Blekens nasjonale gjennombrudd med utstillinger på Kunstnernes Hus og Nasjonalgalleriet i Oslo i 1971 og -72. «Håkon Bleken er en alvorsmann. Uansett de ytre omstendigheter trer han frem som den dystert søkende etter momenter til en sannhet om mennesker – den han alltid leter etter innerst inne i og bakenfor de bakerste lagene i sine kulltegninger», skrev Moen den gang.

Et av de prisverdige trekkene ved den frittalende kunstneren er engasjement og interesse også utenfor eget fagfelt, også utenfor kulturen, samtidig som han framstår som et genuint kulturmenneske. Allerede i intervjuet for 47 år siden snakket han engasjert om skjønnlitteratur og film. Vår intervjuer i 1972 uttrykte en viss bekymring for at Bleken drev seg selv for hardt. «Bleken har en sterk vilje. Helsen er kanskje ikke like robust. Det vil være synd om han lar viljen råde for meget», het det da. I dag er det all mulig grunn til å hylle både viljen og kunsten til Håkon Bleken. Han har nærmest blitt en del av Trondheim, og som det en klar berikelse av byen.