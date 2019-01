Etterlysning: langsiktig byutvikling

Faren er dømt for minst 160 overgrep mot denne jenta. Hun er så skadet at hun har vært innelåst på sykehus i Bergen i snart fire år

Saken oppdateres.

Adresseavisen fortalte torsdag at ytterligere to butikker i Midtbyen må gi opp fordi de går med underskudd. To dager tidligere ga bygningsrådet klarsignal for Trondheim stasjonssenter, der det blant annet skal bygges et nytt kjøpesenter på 8000 kvadratmeter. Kjøpesenteret blir i så fall nesten like stort som Byhaven.

- Er det noe vi absolutt ikke har bruk for i Trondheim, er det mer handelsareal, sier senterleder Jomar Asphjell ved Trondheim Torg. Trondheim stasjonssenter kan få nærmere 500 boliger, og senteret kan føre til økt aktivitet i sentrum. Likevel er det vanskelig å forstå at et nytt, stort kjøpesenter vil bli en fordel for butikkene i Midtbyen som sliter. Til alt overmål kan vi få enda et kjøpesenter langt fra bykjernen, i den såkalte hangaren i enden av Haakon VIIs gate på Lade.

Både Trondheim stasjonssenter og den problematiske hangaren på Lade er eksempler på en byutvikling som virker kortsiktig og tilfeldig. Reguleringsplanen sier at det i hangaren på Lade kan selges arealkrevende varer som traktorer og trevarer. Men både en sportsforretning og en elektronikkbutikk vil leie seg inn, og dermed kan det bli solgt både tennisballer og nesehårfjernere der.

Brattøra er et enda alvorligere eksempel på en byutvikling som politikerne ikke har god nok kontroll over. Politikerne som i bygningsrådet beklaget seg over kongresshotellet og andre bygninger i området, uttalte seg som om de har glemt at det er politikerne som selv har godtatt den muren som allerede ligger der.

Flere store byggesaker ser ut til å rulle og gå av seg selv. De blir behandlet gang på gang av politikerne, og når utbyggerne har foretatt sine justeringer, føler de folkevalgte at de til slutt ikke har noe annet valg enn å si ja. Slike saker bør starte i motsatt ende, med at politikere og byutviklere finner ut hvilke funksjoner byen trenger og hvilke bygninger som vil tjene byen best på lang sikt. Nå må politikerne finne ut hvordan de skal ta tilbake kontrollen.