Enkelte 19-åringer har godt av å bli kastet ut

Leserinnlegget i Adresseavisen torsdag der ei mor forteller hvordan hun kastet ut sønnen sin, har fått stor oppmerksomhet. 19-åringen som ble helt uvirksom etter videregående skole, som ble boende hjemme uten å gjøre noe som helst, trengte en kraftig dytt i ryggen for å komme i gang med livet. Slik mora beskriver det som skjedde, var det en stor fordel for sønnen at han ble kastet ut.

Leserbrevskribenten forteller om et dilemma som gjør inntrykk og om en situasjon mange kjenner seg igjen i. Skal vi sparke ungene ut av redet og satse på at de kan fly, eller vente til vi vet at de vil klare seg selv? De aller fleste foreldre vet at det finnes ikke noe fasitsvar på et slikt spørsmål.

Alt tyder på at hun som skrev leserbrevet, gjorde det riktige. Sønnen hennes fikk seg jobb kort tid etter at han fikk streng beskjed om å flytte. Mora hans var imponerende konsekvent. Da hun først hadde tatt en avgjørelse, sto hun på den, uten å bakke ut. Mange andre ville trukket seg da sønnen ikke klarte å ordne et sted å bo.

Men sønnen hadde tydeligvis venner og fant ei seng å sove i. Andre kan befinne seg i en helt annen situasjon, og det er dessuten stor forskjell på hvor modne dagens 19-åringer er. Det mora gjorde i dette tilfellet, er derfor ikke en løsning alle kan kopiere.

Når foreldrene ymter frampå om at det er på tide å stå på egne bein, nytter det i hvert fall ikke å starte formaningene sine med den utslitte formuleringen om at «da jeg var ung…» For da foreldrene var unge, var det meste helt annerledes og ofte mye enklere.

I tidligere tiår var det enklere både å velge et yrke, enklere å komme inn på attraktive studier og i hvert fall mye enklere å komme inn på boligmarkedet. Dermed var det også enklere å flytte hjemmefra.

Likevel er det ikke slik at de unge flyttet mye tidligere hjemmefra før i tiden. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at dagens 60- og 70-åringer flyttet hjemmefra da de var i 18- 19-årsalderen. Dagens 50-åringer flyttet ut bare et halvår senere.

Tidspunktet da de unge flytter ut, har vært overraskende stabilt i mange tiår. Jentene har alltid flyttet ut litt tidligere enn guttene, men denne forskjellen var større på 70-tallet enn den har vært i det siste. Det er også slik at de unge i byene bor lenger hjemme enn de gjør i distriktene, naturlig nok, siden unge i byene ikke trenger å reise noe sted for å ta utdanning.

De ferskeste tallene fra SSB viser at gjennomsnittsalderen i 2007 var drøyt 19 år. Noen mindre undersøkelser tyder at de unge de siste årene venter enda litt lenger med å flytte. Siden 2007 er det blitt enda dyrere å få et sted å bo, og arbeidsmarkedet er blitt mer usikkert i takt med digitaliseringen.

De som dropper ut av videregående skole, får et tilleggsproblem. De fleste av dem er gutter, og mange gutter har en tendens til å bli sittende ved PC-en, gjerne til langt på natt.

De som har 20-åringer hjemme som ikke står opp før foreldrene kommer hjem fra jobb, finner nok ingen trøst i tallene fra andre land. Men det kan være greit å være klar over at det er et nordisk fenomen at de unge flytter ut når de er ferdige med videregående.

I Montenegro er gjennomsnittsalderen for å flytte hjemmefra over 32 år. Montenegro ligger på Europa-toppen sammen med Kroatia, Slovakia og Italia. I alle disse landene venter de unge med å flytte ut til de har passert 30. Til og med i Tyskland, Storbritannia og Frankrike bor de unge hjemme til de er rundt 24 år gamle. Gjennomsnittstallet i EU er 26 år.

Skandinavia, der gjennomsnittsalderen for å flytte hjemmefra er rundt 21 år, har en annen samfunnsstruktur og en annen økonomi enn land lenger sør. Om selv om unge nordmenn er de som flytter tidligst hjemmefra, kan vi selvfølgelig ikke la slampene slenge rundt hjemme uten at vi stiller krav til dem.

Å kaste ut 19-åringene kan være en god løsning for noen. I andre tilfeller må problemet med sløve unge håndteres på helt andre måter. Det er det som gjør foreldrejobben så vanskelig og samtidig så fascinerende: De unge er forskjellige, og det finnes ikke noe fasitsvar.

