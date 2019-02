Vandalene må stilles til ansvar

Mourinho sa at et mirakel måtte til. To måneder senere kan Solskjær klare bragden

Saken oppdateres.

Et ferskt og grelt eksempel på det siste, er det omfattende skadeverket ved Strindheim skole i Trondheim. For å motvirke denne typen kriminalitet, er det helt avgjørende at politiet pågriper gjerningspersonene.

Sist helg hadde en eller flere personer brutt seg inn på skolen, åpnet kranene og brutt av avløpsrør slik at vannet fosset ut i lokalene. Tre etasjer fikk massive skader, mange elever må flyttes, og gjenoppbyggingen vil koste minst én million kroner.

Samme helg tok noen seg inn på Charlottenlund skole og gikk løs på dører og vegger. Noen dager tidligere hadde noen tømt et pulverapparat i sokkeletasjen ved Ila skole så verken skolekjøkken, musikkrom eller gymsal kunne brukes på flere dager. Dette har sannsynligvis skjedd samtidig som det har vært aktivitet i skolebygget på kveldstid.

Hærverk på skoler har vært et problem i alle år. Det koster å rydde opp etter vandalene, men norske kommuner har brukt mindre penger på slike reparasjoner enn tidligere. Det kan ha sammenheng med at ungdomskriminaliteten har gått mye ned det siste tiåret, og at flere skoler har montert overvåkingskamera. Trondheim kommune har også gjort tiltak som har virket forebyggende. God utendørsbelysning, fasader i tre som det er mindre attraktivt å tagge og aktiviteter på skolen på kveldstid og vektere skal ha bidratt til mindre hærverk de siste årene.

Rektor ved Strindheim skole oppsummerer ødeleggelsene presist når han sier at lovbruddet mest av alt er trist, både for elevene og for dem som føler at slike meningsløse lovbrudd gir mening. Samtidig er det viktig at de som står bak bli tatt. Straff virker nødvendigvis ikke avskrekkende når det gjelder alle lovbrudd, men i forbindelse med vilkårlig ramponering kan det har en preventiv effekt at vandalene må gjøre opp for seg.

