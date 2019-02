Når varsling blir misbrukt

Saken oppdateres.

Ifølge Adresseavisens kilder handler dette varslet om at Bafondoko skal ha kalt eller hørt at noen har kalt en AUF-jente for en «bitch», uten å ha grepet inn. I en advarsel som Bafondoko fikk av AUF sentralt, står det at han skal ha « deltatt i negativ ryktespredning i organisasjonen og bidratt til å legitimere skjellsord brukt mot et medlem i organisasjonen .» Bafondoko selv tilbakeviser dette på det sterkeste.

Hva som har vært gjort og sagt i denne saken, skal vi ikke ta stilling til. Derimot er det all grunn til å stille spørsmål ved hvordan AUF har brukt varslerbegrepet. Når partiet informerer bredt ut om at det er kommet et varsel mot noen, uten å informere om innhold eller alvorlighetsgrad, setter man mennesker i en svært vanskelig situasjon. Det skjedde med Bafondoko på et møte med 150 personer til stede, og det er lett å forstå fortvilelsen ved ikke å få forsvart eller forklart seg.

En av følgene av metoo er at det er blitt lettere å varsle om uakseptabel adferd. Det er veldig bra. Problemet er at varsling mister sin kraft dersom det blir misbrukt eller man trekker definisjonen for langt. Vi må heller ikke miste av syne at ubalanse i maktforhold forsterker alvorlighetsgraden. Det betyr ikke at man ikke skal ta tak i uheldige episoder og uønsket adferd. Også i ungdomsmiljøer er det utrolig viktig at man er bevisst på hvordan man snakker til og om hverandre. Ord kan være svært sårende. Vi er likevel helt enig med ordfører Rita Ottervik som mener det må finnes andre måter å håndtere slikt på: «Denne type konflikter må løses mellom partene, man må sette seg ved et bord sammen, og skvære opp.» Ottervik mener at dette aldri skulle vært en varslingssak. I politikken som i samfunnet ellers må det være et mål å løse konflikter på lavest mulig nivå.

Det er et paradoks at denne saken har kommet opp i Trond Giskes eget lokallag Trondheim. Det er godt kjent at mange i Trondheim og Trøndelag Ap mener at både prosessen og varslene mot Giske var for lite nyansert. På den bakgrunn framstår det ekstra uforståelig hvor dårlig partiet har håndtert denne saken.