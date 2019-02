Trøndelag er blitt Arbeiderpartiets Balkan

Måtte betale dyrt for å kjøre for nært

Trøndelag er Arbeiderpartiets største fylkeslag, og en viktig velgerbastion for partiet. Med valgresultat på førtitallet har både Trøndelag og Trondheim vært viktige utstillingsvinduer. For øyeblikket minner det mest om en slagmark. Stemningen er bitter og partiet er splittet i ulike fraksjoner. Det krangles om alt, fra nominasjoner og ledervalg til håndtering av varslingssaker. At det i helga ble full fyr i saken knyttet til den 21 år gamle Leon Bafondoko, er et symptom på hvor dårlig stemningen er.

Jeg har lenge tenkt på hvordan stridighetene i Trondheim og Trøndelag Arbeiderparti enkelt skal forklares. Strengt tatt kunne det fylt en doktorgrad ved NTNU, kanskje til og med et helt professorat. Problemet er at for utenforstående minner Trøndelag Ap mest om småjenter som krangler. Hvem som lugget hvem først, hvem som sa hva om hvem og hvem som bare tok igjen, blandes sammen til en diger, ugjennomtrengelig smørje. Alle har noen små poeng, men hvem som har helt rett, er det nesten umulig å vurdere. Ikke er det lett å forstå hva det er de egentlig krangler om, heller. Da er det lettere å peke på hvorfor dette skjer nå.

En sammenligning som ikke er så dum som den kanskje høres ut, er å forstå Arbeiderpartiet som et slags Balkan. I det tidligere Jugoslavia ble motsetningene mellom folkeslagene holdt i sjakk av Tito, den store kommunistlederen. Etter at Tito døde, våknet de slumrende konflikten til live, med grusomt resultat.

I Trøndelag har Trond Giske vært en slags Tito, uten sammenligning for øvrig. Det handler om den posisjonen Giske har hatt. Han har hatt all makt, vært den eneste som alle har lyttet til, mange har fryktet og nesten alle har respektert. Selv om han har vært omstridt, er han også kjent som en hjelpsom og viktig støttespiller for lokalpolitikerne. Han har sørget for at alle har vært «litt misfornøyd», som en kilde formulerte det.

Trond Giske falt vel aldri helt i Trøndelag Ap etter metoo, men han har ikke en like sterk posisjon som før. Det blir forsterket av at Giskes nære allierte og partiets viktige strateg, Rune Olsø, forsvant ut etter Kystad-saken. Etter at Giske mistet «jerngrepet», råder det kaos. Ingen har den makta som Giske hadde. Noen hører litt på fylkesordfører Tore O. Sandvik, som hersker over sin fylkeskommunale tue. Nå er han aktuell for Aps sentralstyre. Noen hører litt på Trondheims mektige ordfører Rita Ottervik, som har påfallende få allierte rundt seg. Noen hører litt på nordtrønderne. Her er stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol og fylkespolitiker May Britt Lagesen de to ledende skikkelsene. Noen hører definitivt mest på AUFs våpendrager, Julie Indstad Hole. Den gruppa har åpenbart best utnyttet maktvakuumet etter Giske til å styrke seg. Altfor få hører på den unge, ferske fylkeslederen Per Olav Hopsø. Det er mange som vil bestemme, men ingen som lytter særlig mye.

Hvor går konfliktlinjene? En åpenbar akse går mellom AUF og Arbeiderpartiet. Det er ingen hemmelighet at mange i Ap er oppgitt over den makta AUF har. De irriterer seg over hvor lett AUF verver medlemmer for en tikroning og hvordan de setter sine folk inn i styrer og utvalg. Den konflikten har alltid ligget der, men med den sterke og uredde Julie Indstad Hole i ledertrøya, har det spisset seg til. Men hadde det vært så enkelt at det var AUF mot Ap, så hadde dette vært til å forstå. Også AUF er splittet, noe vi ser godt i varslingssaken mot Bafondoko, og AUF har sine sterke allierte inn i voksenpartiet. Tradisjonelt har både Trond Giske og Rune Olsø vært tett knyttet til AUF. I den grad dette handler om politikk, står AUF-fløyen for en mer venstreorientert og kompromissløs politisk linje som er sterkt kritisk til ordfører Otterviks sentrumslinje.

En annen konfliktlinje går mellom gamle Nord-Trøndelag og Ap i sør, særlig i Trondheim. Det er heller ingen hemmelighet at man i nordfylket har reagert på måten man driver politikk på i Trondheim. Det har handlet om de tette båndene mellom noen få mektige politikere, som ble avdekket etter Kystad-saken. Men det er ikke bare metodene som skiller. Der Trondheim består av mer ideologisk orienterte raddiser, er nordtrønderne pragmatiske, mest opptatt av næring- og distriktspolitikk. Forholdet til LO er også en faktor som splitter. I tillegg har man alle de politiske og personlige motsetningene som finnes i de fleste politisk parti. I Trøndelag spiller sårene etter Kystad-saken og metoo en særlig rolle.

Selv om kranglinga i Ap kan minne om det vi ser i skolegården, er det en stor forskjell. Ap styrer ikke bare Trondheim by, de styrer også Trøndelag fylke. Det har de gjort i femten år, og velgerne har åpenbart vært fornøyd med innsatsen. At maktkampen innebærer en betydelig grad av makt, gjør alvoret større.

Hva kan så partiet gjøre? Det er neppe å anbefale å sende partiledelsen med Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik opp til Trøndelag for å megle fred. For det kan fortsatt bli verre.