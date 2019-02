En fantastisk mulighet for matbyen Trondheim

Her er de tre viktigste tingene du kan gjøre hjemme for å hjelpe miljøet

Saken oppdateres.

Mandagens utdeling av nye stjerner i Michelin-guiden i Norden var ikke det beste vi har sett av tv eller livestrømming. Men bedre nyheter for Trondheim som by, både for fastboende og tilreisende, er det lenge siden vi har fått. For dem som arbeider for å lokke flere tilreisende til byen, er Norges to nordligste stjernerestauranter gjennom tidene et fantastisk grunnlag å bygge videre på.

Det er godt å se hvordan toppkokker og matinteresserte over hele landet gleder seg over det internasjonale gjennombruddet til Trondheim som matby. Det som har skjedd rundt Credo og Fagn har vært en nasjonal snakkis det siste året. Siden Credo-sjef Heidi Bjerkan åpnet Credo i 1998 der Fagn ligger i dag, har det skjedd en revolusjon på matfronten i byen.

Bjerkans Credo og Jonas Nåviks Fagn er lysende eksempel på trønderske råvarer foredlet til mat i verdensklasse. Ikke alle vil ha eller ta seg råd til å spise og drikke for flere tusen kroner. Det er samtidig grunn til å huske at det er mat som opplevelseskunst som er topprestaurantenes konsept. Begge restauranthusene har også avdelinger med mer folkelige, hverdagslige alternativ. Hele byen har grunn til å være stolt over det Credo og Fagn har fått til. Begrepet «smaken av Trøndelag» har fått en ny dimensjon.

I en tid hvor det ofte snakkes og skrives om talentutvikling er det grunn til å legge merke til hvor unge teamene på Credo og Fagn er. Det samme gjelder mange av byens ambisiøse og løfterike restauranter i understrømmen til de to stjernene. Det gir muligheter til å bruke hederen til å løfte byen ytterligere på dette området. Stjernene vil dessuten føre til at flere ambisiøse unge kokker fra inn- og utland ser til Trondheim som et sted å bygge en karriere fra.

Det blir spennende å se hvordan Trondheim som matby utvikler seg etter dette. Etter at Århus fikk sine tre første Michelin-stjerner i 2015, økte antall overnattinger i byen med 17 prosent året etter, ifølge Visit Aarhus. Det har dessuten preget profileringen av byen, med som følge at årets nordiske stjerner fra Michelin ble delt ut nettopp i Århus. Nå kan vi håpe det blir i Trondheim neste gang.