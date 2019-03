Herlig ny giv for musikkbyen

Saken oppdateres.

Kanskje ville det være bra for utviklingen av Trondheim om vi var flinkere til å glede oss over positive tendenser. For tre år siden skrev vi om konkurs og nedleggelser av klubbscener for musikk i byen. Derfor er det ekstra gledelig å se en ny blomstring som aldri før på dette feltet.

Nedleggelsen av klubbscener som Blæst og Familien i 2016, ga grunn til bekymring for musikk- og kulturbyen Trondheim. Storkonserter i Granåsen, på Festingen, Sverresborg og E.C.Dahls er berikende massemønstringer, men det er på de mindre helårs-arenaene at en by som Trondheim virkelig viser sitt format som musikk- og kulturby.

Derfor er det oppløftende å lese Adresseavisens serie om framveksten av nye scener i løpet av det siste året og planlagte nyetableringer. Tyven og Lokal har videreført noe av arven fra Familien og Blæst, og en rekke små og litt større scener sørget for over 1600 konserter på byens helårsscener i 2018. Planlagt opprustning av kapasiteten på Byscenen og i Studentersamfundet, samt en ny stor klubbscene i Tapperiet på E.C.Dahls, tyder på en musikkby i vekst og medvind.

Bransjefestivalen Trondheim Calling har åpenbart vært en viktig vitamininnsprøyting for musikklivet og konsertscenene i byen. Det er også bra at Trondheim kommune har sett verdien av å øke de beskjedne offentlige midlene som brukes til aktiv kulturpolitikk på dette området.

I fjor falt Trondheim fra andre til syvendeplass på «Norsk kulturindeks» som rangerer norske kulturkommuner. Hovedårsaken var en betydelig nedgang i antall konserter i byen. Mye tyder på at denne tendensen er snudd. Aldri har det vært flere små og mellomstore scener i byen, og flere skal det bli.

Vi oppfordrer publikum til å benytte seg av de fantastiske mulighetene dette gir. Levende musikk på en scene med tett kontakt mellom artist og publikum gir en form for opplevelse det er verdt å sette pris på. Kulturbyen lever og bør brukes av flest mulig.

