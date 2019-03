Verdensteatret lever og leverer

Saken oppdateres.

Søndag kveld er 15. utgave av Trondheims internasjonale filmfestival Kosmorama over. Det har vært sju dager med en festival som har gitt ny mening til det opprinnelige navnet på storkinoen som ble oppført i Prinsens gate i 1911, Verdensteatret. Selv om årets festival har manglet en erketrøndersk publikumsmagnet som fjorårets «Trondheimsreisen», lever festivalen godt også med en rekke gode, store og kanskje uvante opplevelser for publikum.

Noe av det gledelige ved årets festival, er at det gamle Verdensteatret fungerer enda bedre som festivalarena enn under debuten i fjor. Pop-up-kafé og effektiv organisering av billettsalg gjør at kinosenteret i Prinsens gate virkelig framstår som et vindu mot verden.

Utsolgte forestillinger selv på dagtid tyder på at et større publikum har oppdaget mulighetene for unike festivalopplevelser som en publikumsfestival som dette kan gi. Når man må stå i kø for uavhentede billetter for å få plass på en utsolgt kosovoalbansk film kl. 14.30 en torsdag i Trondheim, har Kosmorama tatt et viktig steg videre.

Foruten å servere filmer fra hele verden, er festivalen viktig som formidler av trønderske bilder, fra fortid og nåtid. Den nye serien «Trondheim på film» bør være av interesse både for folk som husker Trondheim for mange år siden, og de som er interessert i byutvikling og bymiljø. Årets tre filmer i det programmet viser Trondheim sentrum anno 1907, tidlig på 50-tallet og tidlig på 60-tallet. Alle viser et myldrende, innbydende sentrumsliv, som fra en større by enn Trondheim – og nesten uten biler.

Torsdag kveld ble Kanonprisen delt ut, som Norges andre store filmpris ved siden av Amanda. Prisutdelingen i Haugesund er i krise og blir for år for første gang ikke sendt på tv. Kanonprisen har aldri vært på tv, men har på sitt beste vært landets mest vitale prisshow. I år ble showet skjemmet av at for mange av vinnerne ikke var til stede. De største triumfatorene, svenske Tuva Novotny og hennes trønderske produsent Elisabeth Kvithyll, viste gledestrålende hvor viktig denne prisen bør være. Så her bør bransjen og festivalen ta grep for å løfte prisen igjen.