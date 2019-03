Urimelig krav mot Senterpartiet

Saken oppdateres.

Fagforbundets leder Mette Nord kom før helga med en klar beskjed til Senterpartiet: «Dere må søke samarbeid med venstresida i kommunene og fylkene, ikke gjøre hestehandler med Høyre og Frp i forbindelse med valget i høst». Utspillet kom i Klassekampen på bakgrunn av at Sp går til valg uten å avklare om de vil samarbeide til høyre eller venstre i ti av elleve fylker, deriblant i nye Trøndelag. Også i mange kommuner går Sp til valg uten å fortelle hvem de vil samarbeide med.

Senterpartiet ligger an til å gjøre det knakende godt ved høstens kommunevalg. Beregninger som TV2s valgeksperter har gjort, viser at Sp for første gang i historien kan få flere ordførere enn Arbeiderpartiet. Mange av disse ordførerne vil komme som følge av samarbeid med borgerlige partier. I mange kommuner, særlig i distriktene, er Ap og Sp hovedkonkurrenter. Slik har det alltid vært, og slik vil det nok fortsatt være, selv om det er lite populært blant Sps rødgrønne venner. Aps partisekretær Kjersti Stenseng er skuffet over at Sp ikke vil sende et tydelig signal om rødgrønt samarbeid.

Trøndelag Senterparti har gjentatt til det kjedsommelige at de ikke vil tone flagg. Selv om de blir presset av sine nåværende partnere, kommer de neppe til å avklare samarbeid før alle stemmene er talt opp. At Sp har ambisjoner på egen kjøl, er ingen hemmelighet. Får Sp fylkesordføreren og tilstrekkelig politisk gjennomslag sammen med de borgerlige, tyder mye på at de bytter side. Det er verken oppsiktsvekkende eller kritikkverdig. Alle partier vil prøve å få maksimalt ut av sin oppslutning, og her er Senterpartiet sjeldent dyktige til å utnytte sitt handlingsrom. Som sentrumsparti har de også større mulighet til å snu seg begge veier.

Politikken blir mest forutsigbar dersom samarbeidskonstellasjoner avklares på forhånd. Samtidig må vi ha respekt for at det er store lokale forskjeller. I lokalpolitikken betyr ofte både personer og lokale saker mye mer enn nasjonal politikk. De store ideologiske forskjellene kan være fraværende. Derfor ser vi eksempler på samarbeid som spriker i alle himmelretninger. Ikke bare Senterpartiet, også SV og Ap kan samarbeide med Høyre og Frp der det er mest naturlig. Selv om det kan få noen pussige utslag så er dette til syvende og sist lokaldemokratiets styrke.