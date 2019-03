Vi trenger både brød og sirkus på Torget

Minileilighet uten do og bad solgt for 125 000 per kvm

Prisen for å «pynte brura» er om lag 400 millioner kroner. Men også brura må ha mat, i hvert fall bør det være mat å få kjøpt for oss som skal bruke Torget. I så måte er det en oppløftende nyhet at restauratøren Mikael Minervini har ambisjoner om å åpne «Norges beste håndverksbakeri» i det ene hjørnet av plassen, i det som mange kjenner som Nordea-bygget.

Pessimismen har lagt seg som tung skodde over Midtbyen. Butikker legger ned, omsetningen for handelsnæringen daler og bussene går tregere. I hvert fall er det hovedinntrykket som nyhetsbildet gir. Stemningen har ikke blitt bedre av at Torget lenge har vært en støvete byggeplass som følge av ombyggingen. I fjor opplevde flere spisesteder en dramatisk omsetningssvikt, og eierne mente det skyldtes byggearbeidet og dårlig framkommelighet. Den ene restauranten begjærte seg senere konkurs.

Når den åpne plassen blir ferdig om halvannet år, vil det trolig gjøre bykjernen mer attraktiv. På arkitekttegningene som er lagt fram, ser vi et yrende folkeliv, blomsterbed, benker og bord. Men skal det digre byrommet bli et trekkplaster utenom sesongene, altså utenom fine sommerdager, festivaltid og julemarked, er det avgjørende at det omkranses av tilbud som også er attraktive ellers i året.

Mikael Minervinis planer er eksempel på aktivitet som kan trekke flere mennesker til dette området i den grå hverdagen. For at et så stort område som Torget skal bli forlokkende, trenger vi allsidig aktivitet i bygningene som omkranser det. Vi trenger forretninger og spisesteder av forskjellig slag på gateplanet, og fasadene må være inviterende. Det som skjer i første etasje, må være så forlokkende at folk blir fristet til å rusle rundt. Da kan det nye Torget bli en vitamininnsprøytning som gjør sentrum mer attraktivt.

De som driver næringsvirksomhet i Midtbyen, blir ofte kritisert for å ikke tenke nytt og stort. Samtidig er det ikke så enkelt å satse når færre folk enn tidligere oppsøker sentrum. De som satser på et av byens mest nedsnakka sted de siste årene, skal ha honnør for at de har ambisjoner og tro på at dette blir et populært sted å være.