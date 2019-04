Takk til Turistforeningen

I tre døgn fikk Odd Anders With gå fritt innenfor murene til Tyrkias mest ettersøkte mann

Saken oppdateres.

Det er en god nyhet, både for folkehelsa og for en forening som representerer et stort fellesskap og som gjør fjellet tilgjengelig for de fleste.

Den over 130 år gamle foreningen har alltid stått sterkt, de første årene i borgerskapet i byene, etter hvert i store deler av folket. Å gå fra turisthytte til turisthytte har vært en ettertraktet aktivitet i mange tiår.

DNT har fått flere og flere medlemmer også de siste årene. 320 000 nordmenn er nå medlemmer, et rekordstort antall. En slik oppslutning om en friluftsorganisasjon er oppsiktsvekkende i ei tid med flere fritidstilbud å velge mellom enn noen gang.

Turistforeningen er blitt mer populær også blant de unge, kanskje fordi en fjelltur betyr et kjærkomment avbrekk fra en mer og mer stillesittende og digital hverdag.

DNTs suksess de siste årene har også sammenheng med at organisasjonen arbeider godt. De har nå rundt 550 hytter over hele landet, og 4300 kilometer med skiløyper er kvistet. Et slikt tilbud hadde ikke vært mulig uten en omfattende dugnadsinnsats. Frivillige i Turistforeningen legger ned rundt 750 000 dugnadstimer i året.

Det er ikke bare de spreke som har glede av DNT. Foreningen har et innholdsrikt tilbud til barn, de arrangerer rolige rusleturer for eldre, og de tilrettelegger turer for funksjonshemmede.

Arbeidet med å gjøre fjellet tilgjengelig, fører til naturinngrep, både når nye turisthytter blir bygget og når turstiene blir gjort farbare. Men det finnes mye verre naturinngrep enn de DNT står for, og foreningen er opptatt av å etterlate seg færrest mulig spor. Det er også naturlig at en forening som er opptatt av å ta vare på naturen, er opptatt av klassisk naturvern.

Turistforeningen og alle de frivillige betyr mye for folkehelsa og fortjener en takk for at de gjør det lettere å komme seg til fjells.