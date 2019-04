 Nå trenger vi en pause fra misunnelsen

Leserinnlegg: - Hvis dere vil at vi som ikke er russ skal få en dose respekt for dere, gjør følgende

Allerede før påske bar langtidsvarslet bud om at årets påskefeiring ville bli marinert i vakre bilder på sosiale medier (Some). Hold på raske briller, nå fylles feeden med ferielykke, tenkte vi. Og sånn ble det. Jesu oppstandelse druknet i flommen av «Kodak moments». Skispor som trikkeskinner, glade barn på spretthopp og muntre vennegjenger på afterski. Fellski i solnedgang. Morgenkaffe i soloppgang. Ikke minst stilleben i mange varianter: Duggfriske Aperol spritz, kalde pils på dekk og bobler i glasset dandert i snøfonna.

Midtveis i den stille uke hadde vi et lønnlig håp om møkkavær. Vi trengte en pause fra solrike og smørblide Some-bilder. Folk som har brakkesjuke eller går på ski i stiv kuling, publiserer jo ikke noe på sosiale medier.

Men nei da, høytrykket tok rennafart og det ble ikke helligdagsfred å få. Vi hadde tatt med oss tre romaner vi skulle lese, men det ble jo ikke rom for fordypning og intellektuell stimuli med et slikt knallvær hengende over oss. I stedet måtte vi bruke tid på å pløye oss gjennom alle oppdateringene. Ruse oss på Snap, Instagram og Facebook, samt debattere og analysere et knippe poster. For vi lar oss ikke narre av fasaden. Vi har da lært oss å være kritiske til både tradisjonelle og sosiale medier. Her er det jo en løgnfabrikk rundt hvert hjørne. Nuvel, de ser rett nok lykkelige ut på foto, men vi vet at miseren murrer i kulissene. For er de ikke på skilsmissens rand? Har ikke han vært sykmeldt og hun deprimert? Hytta er flott den, men de må jo være sylta ned i gjeld? Eller har de arvet en haug med penger? Tjuvflaks. Det som derimot er skråsikkert, er at den båten er kjøpt med svarte penger.

Med sosiale medier er ferie blitt høysesong for misunnelse. Vi lever i sammenligningens tid. Det alminnelige er ikke godt nok. Selv om vi er rasjonelle og vet at virkeligheten er mer humpete enn på bildet, får vi likevel følelsen av at alle andre lever et mer spennende og lykkeligere liv enn oss. De har flottere hus, finere jobb, flatere mage og flere venner. I feriene blir forventningene høyere. Ferie tilsier at vi skal være mer sosiale, mer spennende og enda gladere enn ellers. Men så viser det seg at «de andre» er enda mer sosiale, glade og spennende.

Vi vet rett og slett for mye om de andre, hvor de er og hva de gjør. Det blir en slags omskrivning av den franske filosofen og forfatteren Jean Paul Sartres påstand om at «helvete er de andre». I dramaet «For lukkede dører» (1944) må to kvinner og en mann tilbringe evigheten sammen. De er i helvete, og helvete er de andre. Sånn er også våre moderne liv. Vi kunne hatt det bra, men på grunn av at andre har det så helvetes mye bedre, så kan vi ikke si oss fornøyde. Og vi sammenligner oss ikke med han som er uføretrygda etter en tragisk arbeidsulykke eller familien i en flyktningleir i Tyrkia. Nei, vi måler oss opp mot dem som har akkurat litt mer enn oss – over hele verden. En gang var vi fornøyde med tur til Gran Canaria, naboen kom seg uansett bare til Østersund. Med sosiale medier viser det seg at halve byen, ja alle vi kjenner, drar på ferie til steder som er mye stiligere enn Kanariøyene.

Sammenligningen og misunnelsen kan gjøre oss deprimerte. I en artikkel i den britiske avisen The Guardian, med tittelen «Hvordan overleve i misunnelsens tid?», forteller en psykologspesialist at hun får stadig flere pasienter som sliter med sosiale medier-misunnelse. Selv om de fleste er fullstendig klar over at bilder kun er fasader, gjør de likevel noe med følelsene. Man føler seg mislykka og utilstrekkelig. Mekanismen rammer folk i alle samfunnslag, også de som har penger og karriere.

Misunnelse er den fjerde dødssynden. Den er på høyde med bitterhet, en følelse vi skjemmes av og som vi ugjerne innrømmer at vi sliter med. Men misunnelsen kan brukes til noe konstruktivt. Kanskje får den oss til å trene mer, bygge flere spretthopp og invitere venner oftere på besøk? For det tar seg unektelig godt ut på Facebook.

