Kvinnemaset på festivaler må fortsette

Saken oppdateres.

Det har nærmest blitt en årviss debatt om kvinneandelen på scenen under norske festivaler. Denne uka har Dagens Næringsliv sett på de største festivalene i landet og konkluderer med at de i gjennomsnitt har kun 21 prosent kvinnelige artister på programmet. Kjønnskvotering er lite egnet på dette feltet, men mange festivaler, også i Trøndelag, kan bli langt bedre i kjønnsfordeling øverst på plakatene.

Ingen av festivalene som Dagens Næringsliv har brukt i sin statistikk ligger i Trøndelag, men situasjonen er neppe mye bedre her. Samtidig er det grunn til å merke seg at noen festivaler er bedre enn andre til å reflektere at mange av de beste og mest populære artistene i dag faktisk er kvinner.

Rockbransjen er fortsatt langt mer mannsdominert enn for eksempel popbransjen. Det handler også om bevissthet hos dem som booker artister. Vinjerock er en av få festivaler som tidvis har hatt flere kvinnelige enn mannlige artister, med Aurora og Sigrid som såkalte «headlinere» i år. Årets festival er for lengst utsolgt og et bevis på at mangfold også kan lønne seg.

Det kan være flere årsaker til at plakatene ender opp som de gjør, men også trønderske festivaler har noe å gå på. På Steinkjerfestivalen er én av de seks største artistene på plakaten en kvinne. Etter avlysningen til First Aid Kit står Pstereo igjen uten kvinnelige artister blant de største navnene på plakaten. Olavsfestdagene kommer bedre ut med flere band frontet av kvinner som The Cardigans, Highasakite og Isák, samt klassisk konsert med pianist Lisa Moore og folksøstrene The Unthanks. The Big Challenge på Solsiden har Patti Smith, Suzanne Vega, Bendik og Emma, mellom Sting, Robert Plant og Sondre Justad.

Det er ikke unaturlig at det er færre kvinnelige utøvere på for eksempel Trondheim Rocks enn under Olavsfestdagene. I noen sjangere må nesten mannsdominansen blant artister prege programmet. Likevel har mange festivaler noe å lære av daglig leder for Vinjerock, Julie Forchammer, som sier til Dagens Næringsliv at de bevisst prøver å booke de feteste kvinnelige artistene. Ikke mest av hensyn til artistene. Det handler om å reflektere publikum også.