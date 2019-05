Den som er sterk, må også være snill

Kasper var borte i over to måneder - så ble han funnet i en kjeller

Hamrer løs mot rådmann Wolden: - Jeg er ikke trygg på at de som er ansatt i nye Trondheim er de best kvalifiserte

Hamrer løs mot rådmann Wolden: - Jeg er ikke trygg på at de som er ansatt i nye Trondheim er de best kvalifiserte

Saken oppdateres.

Det er grunn til å minne om Pippi Langstrømpes leveregel om at den som er sterk, også må være snill. Det gjelder til og med når en stor kommune skal slå seg sammen med en liten. I arbeidet med å slå lille Klæbu sammen med store Trondheim har mye blitt gjort riktig. Men i prosessen med å ansette de nye administrative lederne i den nye kommunen, har det skåret seg mellom de to.

Arbeidet med å ansette topplederne i den nye kommunen endte opp med at dagens kommunaldirektører i Trondheim blir sittende i sine stillinger. Ingen av topplederne i Klæbu ble med i kabalen som nå er lagt. Kirsti Tømmervold sier til Adresseavisen at hun ikke er trygg på at de som er ansatt i nye Trondheim er de best kvalifiserte og retter sterk kritikk mot rådmann Morten Wolden for måten ansettelsene foregikk på. Wolden avviser kritikken og sier det har vært en reell konkurranse om lederstillingene.

Det er umulig for oss å vurdere om det fantes kandidater i Klæbu som burde vært foretrukket til noen av disse stillingene, men saken gir et dårlig utgangspunkt for den nye kommunen. Forutsetningen var at sammenslåingen skulle være preget av raushet og likeverd.

Når ingen fra Klæbu kommune blir foretrukket til en lederstilling i den nye kommunen, er det ikke merkelig at mange synes det har manglet på raushet fra Trondheims side i denne saken. Med en klokere behandling rundt ansettelsene, kunne mye av misnøyen som Kirsti Tømmervold målbærer, vært unngått.

Klæbu har mye å tjene på å slå seg sammen med Trondheim. De kommunale tjenestene kan drives på en bedre og mer effektiv måte i en sammenslått kommune. Det vil være til beste for innbyggerne. På veien fremover må store Trondheim i praksis vise at raushet og likeverd er noe annet enn fine ord i et kommunalt dokument. Alle er tjent med at også klæbyggen opplever entusiasme rundt nye Trondheim.