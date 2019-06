Stor stas for Avant Garden på veien mot Rosendal

Oscar (18): - Jeg har en gammel dameskjorte jeg ser for meg at en ekstremt kul bestemor har eid

Etter 25 år er det endelig en kvinnelig sjef for Jentebølgen Se bildene her

Saken oppdateres.

Den store norske teaterprisen Heddaprisen kan også i år skilte med flere trønderske nominasjoner. Trøndelag Teater har gjennom mange år vist nasjonalt gjennomslag med en rekke nominasjoner og priser. Teatret i Prinsens gate har fått to nominasjoner også denne gang. Vel så oppsiktsvekkende og svært gledelig er det at Teaterhuset Avant Garden også har fått to nominasjoner i år. Det er en velfortjent og fin heder å ta med når teatret er på flyttefot og skal nyåpne i nytt hus, med nytt navn til høsten.

Det er ikke bare Trøndelag Teater som har fått Hedda-priser her i landsdelen. Cirka Teater har fått prisen flere ganger, og i 2013 fikk Teaterhuset Avant Garden ved sjefen Per Ananiassen pris som medprodusent for «Stalker» som årets forestilling. Nord-Trøndelag Teater ble nominert til Heddaprisen for første gang i 2015. Priser og nominasjoner i dette selskapet er en viktig anerkjennelse av teaterkunst på nasjonalt nivå på store og mindre scener rundt om i landet, også utenfor hovedstaden.

For Teaterhuset Avant Garden bør det være en spesiell oppmuntring og inspirasjon å få disse nominasjonene akkurat nå. Teatret er i en flytteprosess, mot storstilt åpning som Rosendal Teater i nyoppussede lokaler i ærverdige gamle Rosendal kino. At Avant Garden er nominert for beste scenetekst for Espen Klouman Høiners originaltekst «Vi, folket», og for scenografi/kostymer for samme forestilling, er særlig gledelig i en tid hvor ny norsk dramatikk ellers ofte preges av dramatiserte romaner.

I nytt hus med nytt navn vil det vi i dag kjenner som Teaterhuset Avant Garden få rom og mulighet til å spille såkalt alternativt teater for mange flere enn teatret har hatt mulighet til i lokalene i Folkets hus. Med to scener som begge vil ha plass til langt flere publikummere enn teateret har hatt plass til tidligere, er det grunn til å ha forventninger til teaterhusets nyetablering i Østbyen. De ble en av de lokale budsjettvinnerne på kulturfeltet i statsbudsjettet for 2019 med økt driftsstøtte og investeringsstøtte. At teatret alt hevder seg i toppen av norsk teaterkunst, bør være til inspirasjon for både teater og publikum når det snart nærmer seg åpning av byens nye teater- og kulturhus.