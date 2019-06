To nye profiler med i ny sesong av «Bloggerne»

- En leder er uttrykk for avisens mening, og skiller seg voldsomt fra en kommentar som står for den enkelte kommentators regning. Så har du journalistikken, som skal være uavhengig, også av det som skrives på lederplass. Vi har også debattstoff, som er innsendte artikler fra folk flest og parter i saker, der Adresseavisen tilstreber et mangfold, sier Adresseavisens kommentator Terje Eidsvåg i denne ukas OmAdressert.

Før pinse sa Kommunaldepartementet seg enig med Fylkesmannen i at Frøya kommune ikke kan trekke tillatelsen til å bygge vindkraftverk på øya. Tirsdag skrev Adresseavisen på lederplass: "Selv de som er grunnleggende uenig i at vindturbinene skal bygges, må rette seg etter lovlig fattede vedtak og unngå å stikke kjepper i hjulene for selskaper som nå kan fortsette sin lovlige virksomhet."

Det skapte et voldsomt engasjement i debattfeltene og på sosiale medier. Mange er uenige, og mener kampen såvidt har begynt. Enkelte anklager Adresseavisen for å være "quislinger", og andre hevder at avisen må være kjøpt og betalt.

- Overraskende mange påstår at Trønderenergi har kjøpt seg en lederartikkel. Jeg kan ikke forstå at noen innerst inne tror at samfunnet fungerer på denne måten, sier politisk kommentator Harry Tiller.

