En trist uke for ytringsklimaet

Mandag kunngjorde The New York Times at avisen slutter med daglige politiske karikaturtegninger. Det skjer etter at avisen i april beklaget publiseringen av to avistegninger som ble stemplet som antisemittiske. Det er et nedslående tegn i tiden at en av verdens mest innflytelsesrike aviser, tilsynelatende for å unngå bråk, kaster vrak på en sjanger og tradisjon hvor poenget er å sette saker på spissen.

Det var særlig en tegning av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president, med førstnevnte som førerhund, hvor en blind Donald Trump holder i halsbåndet, som skapte bråk. Den aktuelle tegningen er absolutt diskutabel, men det er synd at reaksjonene på den har fått avisen til å avslutte samarbeidet med alle sine tegnere. Vi får et fattigere ytringsklima hvis redsel for å fornærme eller provosere minsker rommet for satire og karikatur.

I Norge ble Dagbladets tegner Finn Graff så sent som i fjor innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for en tegning av Benjamin Netanyahu, med kroppsfasong som et hakekors på en benk hvor det sto «Whites Only». Israels ambassadør i Norge klaget på tegningen som antisemittisk, men fikk ikke medhold av PFU, som konkluderte med at sterke symboler er legitime innenfor en karikatur.

Adresseavisens mangeårige tegner JanO, som døde i fjor, provoserte også jevnlig. Han illustrerte ofte at en sjanger som handler om å sette på spissen og bevege seg på kanten av og til kan oppleves som over kanten for noen. Digitalisering og sosiale medier har gitt avistegning ny vind både når det gjelder spredning og debatt om tegninger. Det er synd om mediehus lar redsel for reaksjoner og motkampanjer begrense en skarp og tradisjonsrik form for ytring.

I USA har Benjamin Franklin fått æren for den første avistegningen, i 1754, med en partert slange som bilde på 13 kolonier, til tittelen «Join or die». Her til lands fikk Marvin Halleraker i vår prisen for Årets avistegning for en karikatur i Aftenposten av Per Sandberg rundt hans avgang som fiskeriminister. Offentligheten blir fattigere om krenkelseshysteri fører til færre karikaturer og svekker en sjanger ment til glede for noen og til ergrelse for andre.

