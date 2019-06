Næringa må rydde opp i eget fjøs

Saken oppdateres.

De stadige avsløringene om lovbrudd og dyreplageri hos flere matprodusenter svekker bildet av at norsk dyrehold er blant verdens beste.

Bilder av griser som blir kastrert uten bedøving, syke griser som ikke blir behandlet og smågriser som blir avlivet ved å bli slengt mot en murvegg, vekker avsky hos vanlig forbrukere. Også politikere og næringa har reagert, blant annet har Nortura anmeldt en av sine leverandører etter dokumentaren.

Dette kommer på toppen av avsløringer om oppdrettslaks som dør av lakselus, om storfe som dør på båsen, om sauer som blir drept på beite og pelsdyr som vanskjøttes i bur. Ofte blir dette nærmest avfeid av næringa som enkelttilfeller, og at de aller fleste bøndene er samvittighetsfulle og gode oppdrettere. Dessverre viser stikkkontroller, til og med hos de som er varslet, at det er altfor mange avvik fra godt dyrehold.

Det betyr at husdyrnæringa er i ferd med å få et troverdighetsproblem. For dette rammer ikke bare noen enkeltaktører, men hele bransjen. Fra bonde til veterinær, fra de som henter dyr til slakt, mottaksapparatet og til bondeorganisasjonene. Alle har et ansvar for å sørge for at dyrene har det bra, fra de blir født til de sendes til slakt. Dette dreier seg om effektiv kontroll, men først og fremst om holdninger og en kultur i hele næringa.

Det er bra at bondeorganisasjonene og næringa er tydelige i fordømmelsen når dyremishandling avdekkes. Det viktigste er likevel at de sørger for å forebygge at slike lovbrudd skjer. Det betyr at vi må ha et effektivt mattilsyn, og at hele næringskjeden må jobbe med holdningene for å fremme god dyrevelferd. Vi har tatt det for gitt at dyrene har det bra hos norske bønder. «Godt norsk» har vært et kvalitetsstempel på norsk mat. Stadig nye dyretragedier svekker denne tilliten.