Verdifull festival må fortsette

The Big Challenge, som er det ikke helt velvalgte navnet på festivalen, har lyktes på mange måter, men må nok foreta noen justeringer før den blir en begivenhet med appell til enda flere.

Siden festivalen har et stort spenn, kan det brede publikummet ha problemer med å få tak på hva den handler om. Arrangementet tilbyr både en rekke ulike foredrag, konserter og arrangementer for skoleungdom og hele byens befolkning.

Konsertene har vært en suksess. Byen har fått en ny scene på Nedre Elvehavn som har fungert godt. Dokken utenfor Solsiden har fått en ny bunn, slik at vannet er blitt grunnere. Noen dager i året blir vannet tappet ut. Dermed kan dokken blant annet brukes til konserter. Til vinteren er det planer om skøyteis.

Enkelte naboer har klaget på støy, og det er noe arrangørene må ta hensyn til. Samtidig må folk som bor i sentrum godta at omgivelsene ikke alltid er stille. Den nye konsertarenaen er uansett en verdifull tilvekst til byen og bidrar til at sentrum blir mer attraktivt.

Festivalen som helhet viser at The Big Challenge har en del å gå på før arrangementet fester seg i folks bevissthet. De som har vært i Olavshallen, har opplevd en rekke fascinerende foredrag om temaer som er helt sentrale i vår tid, og mange skolelever har hatt interessante opplevelser på Krigsseilerplassen. Men festivalen har slitt med at selv om billettsalget har vært godt, har salene bare vært halvfulle under mange av foredragene.

Det har nok sammenheng med billettsystemet, som fører til at mange kjøper festivalpass som gir adgang til alt, mens de bare benytter seg av enkelte tilbud. Det spørs også om tidspunktet er riktig. Mange studenter har reist hjem, og andre er travle med skoleavslutninger og innspurt før sommeren.

Vi håper uansett at NTNU vil satse videre på festivalen. Norges teknologihovedstad trenger et slikt arrangement. Begivenheten kan dessuten skape bedre kontakt mellom universitetet og resten av byens befolkning.