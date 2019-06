En takk til katedralbyggerne

Kvinnen som er siktet for barnebortføring til Malaysia blir ikke stilt for retten

Vi kan nærmest ikke se for oss en hjemby uten den storslåtte domen ved Nidelva. Men for 150 år siden lå halvparten i det som er dagens skip, i ruiner. Etter mange ødeleggende branner var kirken i elendig forfatning og slett ingen stolthet. Vi kan blant annet takke Nidarosdomens restaureringsarbeider (NDR) for at kirken er gjenreist til det praktfulle bygget vi kjenner i dag.

I år feirer NDR 150-årsjubileum. NDR startet i 1869, men allerede etter kroningen av kronprins Carl Johan i 1818 ble det enighet om at katedralen skulle gjenreises. Kroningen førte til at Trondheim fikk internasjonal oppmerksomhet. Prominente gjester og utsendinger kom til det som ble regnet for å være en avkrok. Myndighetene skjemtes av Nidarosdomen som i sin tid hadde vært en fornem og flott helligdom. Selv om man så verdien av kirken også den gang, hadde man ikke greid å ta vare på bygget som var rasert etter flere branner i middelalderen.

Det som i dag heter NDR, fikk oppgaven med å gjenreise katedralen som nasjonalt symbol. På begynnelsen av 1900-tallet jobbet mer enn 100 håndverkere og kunstnere med restaureringen. Flere kjente norske billedhuggere som Kristoffer Leirdal, Wilhelm Rasmussen og Gustav Vigeland har etterlatt seg kunstverk både inne i og på utsiden av Nidarosdomen.

Arbeidet har ikke gått friksjonsfritt. Det har vært strid om hvordan kirken skulle gjenoppbygges. Hvor stor kunstnerisk frihet skulle arkitektene kunne ta seg? Skulle man rekonstruere den opprinnelige katedralen, eller bygge i tråd med samtiden? Gjenreisingen har flere ganger tatt nye retninger. Smak og stil har endret seg. Domen er i dag, slik NDR-forsker og arkeolog Øystein Ekroll uttrykker det, et lappeteppe.

Med sin kompetanse har katedralbyggerne i årenes løp ført til at NDR har fått et nasjonalt samfunnsoppdrag knyttet til restaurering og restaureringshåndverk. Vi håper at den nye direktøren, Bjørgvin Thorsteinsson, gjør det han kan for å videreutvikle NDR som et ledende nasjonalt miljø. Et miljø som kan være godt å ha fram mot tusenårsmarkeringen av slaget på Stiklestad.