La oss hylle sommeren og gi blaffen i klokka

Sommerferien er i gang, og det er et fryktelig stress. Vi skal fylle fridagene med godt innhold. Barna skal ha en ferie de vil huske resten av livet. Mor og far, bestemor og bestefar skal slappe helt av. Bortsett fra at de må ta bilder som vil skape begeistring på sosiale medier.

Og trene, så de holder formen ved like. Og bli passelig brune. Og spise sunt. Og fortsette å strebe etter det perfekte. For det må vi jo i vår tid. Ellers kan vi bli ansett som tapere. Å ta ferie er en knallhard jobb.

For har vi husket solbrillene, solkremen og badetøyet til ungene? Må vi ta med oss bleier hjemmefra når vi skal til Kreta? Vil ungene hyle høyt på flyet? Har vi plaster? Har vi kontroll på billettene? Er elbilen ladet? Hvem skal passa katta? Hva gjør vi med hunden? Får vi med oss ungene til Galdhøpiggen, eller vil de sette seg på en stein ved Juvasshytta og nekte å røre seg?

Rekker vi å ordne alt før vi reiser? Vi skal jo plukke opp svigerfar på Vinstra klokka 14, og hvis han må vente, blir han så forbannet at halve ferien blir ødelagt.

På Sommarøy utenfor Tromsø, der det bor rundt 300 personer, ble det sagt at de skulle kvitte seg med stresset. De ville gi blaffen i klokka og forsøkte å bli verdens første tidsfrie sone. Beboerne ville rett og slett ikke bry seg om tida. Nyheten gikk verden rundt, men nå viser det seg at historien var et kostbart PR-stunt som Innovasjon Norge sto bak.

- Hvis folk vil klippe plena klokka fire om natta, så gjør de det, uttalte Kjell Ove Hveding til NRK. Han sto etter sigende bak planen om å kvitte seg med tida og var blitt enig med de andre på øya om et opprop som skulle sendes videre til myndighetene.

NRK laget en reportasje fra Sommarøy vi kunne humre av, for det er mange spørsmål som dukker opp når ingen skal bry seg om klokkeslett. - Barn og unge må fortsatt gå på skole, men det er rom for fleksibilitet, reklamerte Hveding.

Hun som jobber på hotellet på øya, syntes tanken var spennende, men var også skeptisk. Hun lurte på hvordan det skal gå når gjestene skal sjekke inn og ut. Og hva med åpningstidene i baren og restauranten? Selv lurer jeg mer på hva læreren skulle gjort hvis én elev til høsten kom på skolen i femtida om morgenen mens en annen dukket opp rundt midnatt.

Reportasjen sa ingenting om folket på Sommarøy fortsatt ville bry seg om datoer. Å sette tall på dagene kan bli vanskelig, for uten klokkeslett vet vi ikke når den ene dagen slutter og når den neste begynner. Når skulle de ha feiret julaften? Og når skulle et nytt år ha blitt feiret?

Selv om saken kanskje var for god til å være sann, er den en vekker. Klokka styrer livene våre.

Til hverdags sjekker vi klokka hele tida. Hvor lenge har eggene kokt? Rekker jeg en kjapp middagshvil før jeg må kjøre dattera på trening? Hvor lang tid bruker jeg til Ranheim i dag? Kommer jeg hjem tidsnok til å se fotballkampen? Er dugnaden i morgen klokka fem eller seks? Jeg kunne skrevet side opp og side ned om slike spørsmål.

Ordet «tidsklemma» er nokså nytt. På søketjenesten Retriever, der vi kan søke i utallige norske avisartikler mange tiår tilbake i tid, ser det ut til at ordet ikke ble brukt i norsk presse før i 1997, da det var nevnt åtte ganger. I 2013 forekom ordet over tusen ganger i norske papiraviser. Nå er det gått av moten og forekomsten er halvert. Men travelheten er blitt stadig verre.

Hadde det ikke vært sommer, kunne jeg skrevet noen filosofiske betraktninger om hva tid er. Er tiden noe vi mennesker har funnet på? Er den en slags fysisk størrelse eller noe vi alle har i hodet? Men det er sommer, så jeg lar det være. Jeg har det dessuten travelt med knallharde forberedelser til ferien.

Når den kommer, skal jeg legge vekk både klokka, telefonen og alle skjermene. Jeg skal bare ligge i graset og se opp på skyene. Tror jeg.

Jeg prøvde forresten å ringe Kjell Ove Hveding, initiativtakeren på Sommarøy, et par ganger mens jeg skrev dette. Han svarte ikke og ringte ikke tilbake. Jeg tenkte kanskje at det var fordi han trodde det var midt på natta og lå og sov. Nå skjønner jeg at det kan ha vært helt andre grunner til at det ble stille.

