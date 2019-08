Trump opptrer som en furten guttunge

RBK-kapteinen: Her ligger muligheten for å sjokkere på Lerkendal

RBK-kapteinen: Her ligger muligheten for å sjokkere på Lerkendal

Trump sier det rett ut på Twitter: Siden Danmarks statsminister ikke er interessert i å diskutere å selge Grønland, utsetter han besøket til en annen gang.

En president som på kort varsel avlyser et statsbesøk, kunne i andre tilfeller ført til at forholdet mellom de to landene ble svært anstrengt. Det var Trump som opprinnelig ville bli invitert. Den danske dronningen inviterte ham, og han takket ja. At han nå har ombestemt seg, ville normalt bli oppfattet som en fornærmelse.

Men siden det er snakk om Trump, vil nok de fleste trekke på skuldrene av enda en merkverdighet. Den amerikanske presidenten blir ikke tatt helt på alvor. Det er et problem, ikke bare for amerikanerne, men for hele verden. En uforutsigelig mann i Det hvite hus svekker stabiliteten i internasjonal politikk.

Forhistorien for det avlyste besøket er både forunderlig og lattervekkende. Når Trump nå «straffer» danskene, er det fordi han ikke fikk kjøpe Grønland. Han bekreftet i forrige uke at ideen om et slikt kjøp har vært diskutert i Det hvite hus, både fordi verdens største øy er strategisk viktig og fordi Trump mener øya er en økonomisk belastning for Danmark.

Nyheten vakte oppsikt, latter og bestyrtelse. Danmarks statsminister Mette Fredriksen ga klar beskjed i et intervju med en grønlandsk avis: – Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er alvorlig ment.

Vi kan jo lure på om Trump også har tenkt på å kjøpe Svalbard, som i likhet med Grønland er strategisk viktig. Eller Isle of Man og andre øyer han kan få lyst på.

Men Grønland er altså grønlandsk, og tanken på å kjøpe øya av Danmark avslører at Trump har en skremmende mangel på innsikt og kunnskaper. Hans mange utspill har stor underholdningsverdi, men det er først og fremst bekymringsfullt at vår nære allierte har et så uberegnelig statsoverhode.