Fullstendig uaktuelt å rive Svartlamoen

Frp’s andrekandidat i Trondheim, Johan Nordbøe, brukte store ord i Adresseavisen mandag. Han vil jevne hele Svartlamoen med jorda og bygge høye boligblokker på seks til åtte etasjer i stedet.

De 250 personene som bor på Svartlamoen kan ta det med ro. Frp’s forslag fortoner seg som et panisk valgkamputspill fra et parti med elendige meningsmålinger. Det er helt uaktuelt å rive Svartlamoen. Bydelen fungerer godt og er et såkalt byøkologisk forsøksområde der beboerne lever mer klimavennlig enn de aller fleste av oss. De har lavt forbruk og bor på få kvadratmeter.

I de fleste villastrøk i Trondheim er det en sterk motstand mot det som kalles eplehagefortetting. I de gamle trehusene på Svartlamoen bor de allerede temmelig tett. I gjennomsnitt er det nærmere åtte beboere i hver av de rundt 30 bygningene.

Frp har tidligere kritisert at de som bor der, mange av dem er barnefamilier, har subsidierte husleier. Men husleiene ble økt i 2016, og boligstandarden er så nøktern – mange vil si at den er dårlig – at det ikke er godt å si hva som er markedspris. Dessuten bidrar beboerne selv med mye dugnadsarbeid og vedlikehold av husene. I fjor sommer sto fem bitte små rekkehus innflyttingsklare. Beboerne bygget dem selv og brukte i stor grad gjenbruksmaterialer. Det totale budsjettet for de fem husene var tre millioner kroner.

Adresseavisens intervju der Nordbøe foreslår å rive alt sammen, inneholder flere underlige utsagn. Han sier at beboerne er en venstreorientert elite. Vi vet ikke hvilke partier de stemmer på, men de er i hvert fall ingen elite. De har verken inntekter eller innflytelse i nærheten av det eliten har. At tomtene på det lille området skal være verdt en milliard kroner, virker også tvilsomt.

Nordbøe sier i tillegg at «alle andre områder rundt må tenke nytt». Nytenkingen bør i så fall gå ut på at flere blir villige til å bo slik de gjør på Svartlamoen: Enkelt, tett og sentrumsnært. Alt er nok ikke perfekt på Svartlamoen, men området er en berikelse for Trondheim.