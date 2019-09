- Tømmerbil bråbremset for skoleelev - mistet last ved skole

Jeg er en av de som har hatt innekatter i over 20 år. Jeg har også hatt to utekatter, den ene med en sørgelig skjebne. Han var til stadighet ute i slåsskamp, på tross av at han var kastrert, og han ble tydelig mer og mer frustrert for hver skade han fikk.

Til slutt fikk han revet ut et øye, hvilket gjorde at jeg valgte å avlive ham. Han hadde ikke et godt liv lenger. Siden dette har ingen av mine katter gått fritt ute. Jeg tror jeg tør si at de har hatt et godt liv med tilgang på frisk luft gjennom kattegård. De har fått nok mat og stell, og tilgang til dyrlegebehandling når det har trengtes. De har ikke hatt anledning til å trø på gresset, men det er det faktisk mange mennesker som ikke har også. Og de kan vel ikke savne noe de ikke vet om.

Jeg kjenner veldig mange som har innekatter, og jeg tør å påstå at disse kattene har det godt. De slipper å bli utsatt for alle farene utendørs. De blir ikke utsatt for påkjørsler, de blir ikke utsatt for menneskers ondskap. Man leser vel stadig vekk om katter som blir forlatt av eier når de drar på ferie, og går en ublid skjebne i møte. Man leser om katter som har blitt dumpet levende i søppelkasser, de har blitt skutt og tent på. Det siste nå var noen som fant katten sin med avskåret hode. Og hvor mange går seg bort og aldri finner tilbake til eieren sin, men blir gående uten mat og tilsyn.

Nei, takke meg til de kattene som er så heldig at de får være inne i en trygg og god tilværelse med nok mat og kjærlighet. Og de blir ikke satt i bur slik bildet viste, men de har vanligvis tilgang til hele huset som familiemedlemmer. Så skal innekatter forbys, så må man vel også forby utekatter på grunn av de mange tragiske skjebnene til disse.