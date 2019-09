Trondheim må skjerpe arbeidet for homofile

Et stort steg videre for Astrid S 5

Saken oppdateres.

Det norske samfunnet er mye mer tolerant i dag enn for noen tiår siden. Mannlig homofili var straffbart helt til 1972, og vi har beveget oss langt siden den gangen. I dag er det for eksempel en selvfølge at homofile kan bli statsråder og få viktige tillitsverv.

Likevel har de som forelsker seg i personer av samme kjønn, vært et stridstema i Den norske kirke helt til det siste. Fortsatt finnes det mørkemenn og fundamentalister innfor flere religioner som fordømmer homofili. Enkelte kristne mener homofili er en sykdom som bør kureres. Homohatet i enkelte muslimske miljøer i Oslo gir grunn til alvorlig bekymring.

LES OGSÅ: Her er bildene fra Pride-paraden i 2017

I andre land er situasjonen enda verre. I Russland blir homofile forfulgt, uten at president Vladimir Putin forsøker å stoppe det. Homofile blir angrepet i flere østeuropeiske land, og de er hatobjekter for høyreekstreme bevegelser som fortsatt vokser i Europa. Situasjonen er alvorlig i flere afrikanske land. President Donald Trump har sagt at han mener ekteskapet bør være forbeholdt mann og kvinne.

Både internasjonale og norske forhold blir belyst under Trondheim Pride. For vi har et godt stykke igjen, ikke minst i Trondheim. Selv om toleransen har økt, opplever mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ubehagelig episoder både på arbeidsplassen og i skolen. Fortsatt brukes «jævla homo» som skjellsord. Undersøkelser viser at enkelte med en annen type seksualitet enn flertallet, går tilbake i skapet når de flytter på eldrehjem. Til og med i 2019 er det faktisk noen som aldri kommer ut skapet.

LES OGSÅ: Pride-lederen forelsket seg i sin beste venninne

Når politikerne i Trondheim hyller Pride i helgen, bør de se på seg selv med kritisk blikk. Kristin Kulseth, lederen i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, påpekte i et leserinnlegg nylig at Trondheim ikke har noen plan for å sikre at ulike former for seksualitet blir respektert. Alle de andre storbyene har konkrete handlingsplaner på dette området. Trondheim kan ikke lenger være dårligst i klassen.