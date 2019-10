EØS-strid er det siste Støre trenger

Sjekk Kristins blinkskudd: – Once in a lifetime

- Det er ikke EØS-avtalen som må sies opp, det er regjeringa til Erna Solberg!

Ap-leder Jonas Gahr Støre likte sin egen spissformulering så godt at han likså godt brukte den to ganger i sin tale til Fellesforbundets landsmøte tirsdag. Applausen var sånn passe. Ikke alle i salen er enige med ham. EØS-motstanden er voksende i Norges største fagforbund i privat sektor.

Onsdag avgjør det mektige LO-forbundet hva de mener om EØS-avtalens fremtid. Dersom motstanderne vinner fram, vil det sette fyr på EØS-debatten både i LO og i Ap fram mot landsmøtet i 2021.

Arbeiderpartiet kjemper for å smelte EØS-snøballen før den begynner å rulle. Det kan de ikke gjøre ved å late som om avtalens frie flyt av arbeidskraft over landegrensene ikke skaper trøbbel for arbeidsfolk i enkelte bransjer. De siste dagene har fagorganiserte, særlig innen transport og bygg- og anlegg, brukt talerstolen på Fellesforbundets landsmøte for å fortelle hvordan de mener EØS-avtalen har ødelagt arbeidsplassene deres.

Sosial dumping. Byggeplasser der ingen snakker norsk. Lønninger som presses ned. Livsfarlige utenlandske vogntog på norske veier. Forbundsleder Jørn Eggum advarte søndag delegatene mot å tro at «all dritt vi møter, er på grunn av avtalen». Støre brukte ikke ikke slike ord, men sa heller at det var behov for storrengjøring i norsk arbeidsliv. Ifølge Ap-lederen er det i Oslo, ikke i Brussel, at de politiske løsningene ligger. Med andre ord: Om Støre og Ap vinner valget, vil de gjøre arbeidslivet bedre og tryggere.

Den virkelighetsbeskrivelsen må fagorganiserte kjøpe om Ap skal gjøre et godt valg om to år. Sist stortingsvalg tapte de velgernes tillit i spørsmål om arbeidsliv og sysselsetting. Det har de ikke råd til å gjøre igjen. Fram mot 2021 har Ap derfor alt å vinne på at store deler av velgerne mener at regjeringas politikk har gjort arbeidslivet mer brutalt. Om Erna Solberg og co. «får skylda», kan Støre fremstille seg selv som redningsmannen.

Det blir ikke like lett om fagbevegelsen gjør EØS til den store, stygge ulven i fortellingen om norsk arbeidsliv. Den boka kan Senterpartiet, SV og Rødt lese høyt fra, mens Ap må bruke krefter på å forsvare sitt forsvar av avtalen. Samtidig vil høyresiden utnytte splittelsen for alt den er verdt og advare velgerne om at EØS-avtalen er i spill om venstresiden vinner valget.

For meningsmålingene viser at rekordmange nordmenn støtter EØS-avtalen. I juni svarte seks av ti at de ville stemt «ja» om det var folkeavstemning om avtalen i morgen. Usikkerheten britenes brexit og president Trumps handelskriger skaper, gjør det lite fristende å gamble med Norges tilknytning til EUs indre marked.

I talen advarte Støre mot å sette avtalen i spill. Han frykter prisen blir altfor høy. Mens tillitsvalgte i eksportindustrien nikket til Støres ord om at norsk næringsliv trenger EØS-avtalen i en urolig verden, er de som opplever at utenlandsk arbeidskraft truer både lønninger og arbeidsplasser ikke like lette å overbevise. Som et kompromiss foreslår ledelsen i Fellesforbundets å gå inn for en utredning av EØS-avtalen. Støre, derimot, ser ikke vitsen med å utrede alternativer til noe han vet han er for.

Ap-lederen freder EØS, men lover samtidig strengere kontroll over utenlandsk arbeidskraft om Ap vinner valget. Spørsmålet er om arbeidstakerne i de berørte bransjene lenger tror det er mulig. Deler av svaret får vi når Fellesforbundet avgjør sitt EØS-syn onsdag.

