Endelig blir det lettere å kjøpe «gammel» mat

Saken oppdateres.

Å handle superbillige matvarer på nettet har blitt populært de siste par årene. Nettbutikkene selger mat som egentlig skulle blitt kastet, til en svært lav pris. Fredag åpner en av kjedene en fysisk butikk i Trondheim. Slike tilbud gjør at forbrukerne både sparer penger og miljøet.

Matsvinn er et stort problem, både etisk, økonomisk og for klimaet. Det antas at en tredel av maten som produseres i verden, ikke blir spist. Forbrukerne står for en stor del av svinnet. En vanlig familie dumper 42,6 kilo brukbar mat rett i søpla hvert år.

Det gjøres allerede en innsats i matindustrien og dagligvarebransjen for å redusere matkastinga. Regjeringen og matvarebransjen signerte for et par år siden en avtale om å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Flere tiltak har allerede fungert. Blant annet er butikkene blitt flinkere til å tilby kundene varer som nærmer seg datostempling til en lavere pris. Kjedene gir bort matvarer til gode formål i stedet for å kaste. Også på andre områder kastes det mindre. Hotellkjeder oppfordrer gjestene til å lasse mindre mat på frokosttallerkenen. Appen Too Good To Go gjør at mange kjøper rimelig overskuddsmat fra hoteller og restauranter.

Når matprodusentene merker varer med «best før, ofte god etter» en bestemt dato, er forbrukere også blitt mindre opptatt av datostempling. En rapport fra Østfoldforskning i fjor viste at andelen som sier de kaster mat på grunn av dato, er mer enn halvert siden 2010. Forskerne mener nedgangen sannsynligvis skyldes at vi er blitt mindre redde for å spise mat som har gått ut på dato.

Når matsvinn også blir god butikk, kan flere enn idealistene bli matreddere. Fredag åpner butikkjeden Holdbart, som har suksess andre steder i landet, en filial på Tiller. Matvarene skulle egentlig vært kastet. I stedet blir de solgt til en mye lavere pris enn hos dagligvarekjedene. Kjeden er en av flere som selger mat som ikke er salgbar i vanlige matbutikker. Det kan skyldes holdbarhet, ødelagt emballasje eller at produktet er på vei ut av sortimentet. Det som før var en nisje, er i dag mer etterspurt. Det er en god nyhet i en tid hvor kampen for klimaet er viktigere enn noen gang.