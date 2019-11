Om sauer og komikere

Vi spiser for lite sau og har for mange komikere her til lands

Det er bra at NRK tar opp problemet med at det er altfor mye sau som ikke blir spist her i landet. Første program i NRKs nye serie «Matsjokket» denne uka tok for seg at 620 tonn med sauekjøtt ligger på lager fordi nordmenn ikke vil eller får anledning til å spise sau.

Da Rød Valgallianses Liv Finstad i NRKs «Valgtimen» i 1983 ble spurt om hvorfor partiet ville øke saueholdet i Norge til tross for overproduksjon, var det litt stotrende svaret, som øyeblikkelig ble en klassiker: «Ja, det må jo være fordi at sauer er ålreite dyr».

Overproduksjon av mat er et problem. I en tid hvor ingen vil skamme seg over noe som helst, er det likevel for dumt at norske forbrukere og matvarekjeder ser ut til å dyrke hverandres fordommer om sauekjøtt. Adresseavisen var tidlig ut og omtalte alt i 1934 sauen som «vårt mest nasjonale husdyr». Begrunnelsen? «Fordi den fremfor de andre husdyra (geita unntatt) tar til takke med de vilkår vårt land byr den».

For mye sauekjøtt gir fulle fryselager, som igjen fører til at god mat ikke blir menneskeføde. Det er ikke bare sauekjøtt det synes å være for mye av. Den norske humoren tårner seg også opp. Humorist Tore Sagens bidrag i «Flauhetskonkurransen» på Radioresepsjonen tirsdag har utløst beskyldninger om rasisme. Etter mitt syn er kvaliteten på norsk sauekjøtt vel så bra som på norsk humor. Hvis vi spiste mer sauekjøtt og fryste ned noen standup-komikere, hadde mye vært gjort.

