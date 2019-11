Frp vil ikke ha svenske tilstander. Det vil ingen andre heller

At studenter selger nakenbilder, er ille nok. At Adressa gir disse spalteplass, opprører meg

Det var et imponerende stykke arbeid. En million nye boliger for å sikre folk flest et sted å bo. Rundt en tredel av de nye hjemmene svenskene bygget på 60- og 70-tallet, var leiligheter i høyblokker omringet av bilfrie grøntområder. Husene var utforma sånn at voksne kunne følge barns lek fra vinduene. Med bare én bilvei inn og ut av forstadsområdene skulle trafikken minimeres og gatene overlates til et yrende folkeliv. Bruer skulle ta fotgjengere trygt over den omkransende motorveien.

Nå gjør husenes utforming at kriminelle lett kan oppdage om politiet nærmer seg. Deretter blokkeres den eneste innfartsåra, slik at politiet ikke kan følge etter kriminelle på flukt. Ambulanser, politi og brannbiler må ofte bruke gang- og sykkelveier for å komme inn i områdene fordi kriminelle ungdommer står på gangbruene over veiene og kaster stein på utrykningskjøretøyene. Vi snakker om «millionprosjektets» stebarn. Noen av forstedene er så berykta at også nordmenn gjenkjenner navnene, som Rinkeby i Stockholm og Rosengård i Malmö.

Beskrivelsene fra «betongforstedene» stammer fra en politirapport om utsatte områder og er et grelt eksempel på at gode intensjoner ikke nødvendigvis gir gode resultater. Voldsbølgen i Sverige skyldes selvsagt ikke 1960-tallets feilslåtte byplanlegging. Skyldes det for høy innvandring? Dårlig integrering? Ignorering av problemene i forstedene? At flyktninger ikke tildeles en kommune, som i Norge, men får velge selv hvor de skal bo? At fritt skolevalg har ført til et segregert skolevesen? At narkotikaen flommer innover grensene og tilgangen på våpen er rekordstor? Foreldre som svikter i barneoppdragelsen?

Om dette var en typisk amerikansk multiple choice-prøve, ville riktig svar vært «alle de ovennevnte». Det finnes trolig ikke én enkel forklaring på hvorfor Sverige har flere bombeangrep enn noe annet industrialisert land, eller hvorfor flere blir skutt og drept i Sverige enn i land som Norge, Danmark og Tyskland, folketall tatt i betraktning. Nyhetene fra Malmö den siste tida er som tatt fra en amerikansk «ghettofilm» på 1990-tallet. Vi leser om barn så unge som 11 år som fungerer som løpegutter for dopselgere, om småbarns soverom fulle av røyk og glassplinter etter en bombeeksplosjon i trappeoppgangen og om dødsfallet til en 15 år gammel gutt som ble skutt av ukjente gjerningsmenn utenfor en pizzarestaurant.

Men det er ikke bare Malmö som preges av hensynsløs vold. Gjenger herjer også i storbyene Stockholm og Göteborg. Nå melder politiet at skyteepisodene også sprer seg til mindre steder.

«Drap, skyting og over 100 eksplosjoner i Sverige bare i år. Noen som fremdeles lurer på hva svenske tilstander er?» spør Frp-nestleder Sylvi Listhaug nærmest triumferende på Facebook . Hun forsøker holde liv i den gamle Frp-påstanden om at det er deres fortjeneste at det ikke står like ille til i Norge. - Mange sier at vi er bedre stilt i Norge, og det er vi heldigvis. Men hadde det ikke vært for Frp og alle som gjennom mange år har tatt kampen og presset andre partier til å føre en strengere politikk, ville situasjonen vært annerledes, sa Listhaug til VG senest i fjor.

Påstanden har to store svakheter. For det første bygger den på at Frp er det eneste partiet som ønsker en streng innvandringspolitikk her i landet. Det er feil. Verken Ap eller Høyre har stått for en særlig liberal linje. Den andre er premisset om at volden i Sverige ene og alene skyldes innvandring. Da skulle for eksempel Tyskland, der én av fire innbyggere har migrantbakgrunn, hatt like store utfordringer. Det har de ikke.

Men Frp kan godt skryte av at ingen har snakket så mye om «svenske tilstander» som dem. Så lenge alle er enige om at vi ikke har svenske tilstander i Norge i dag og at vi slett ikke vil ha det heller, er det en relativt uinteressant debatt.

Vi bør derimot snakke om hvordan vi unngår å gjøre feilene Sverige har gjort. Da må vi se på alt: Nivået på innvandringen, kvaliteten på integreringen, skolepolitikken, byplanleggingen, kriminalpolitikken og arbeidslivet. Utenforskap, fattigdom og parallellsamfunn gir perfekte vekstforhold for kriminalitet og vold. Vi må slutte å bygge falske motsetninger mellom forebygging på den ene siden og strenge reaksjoner på den andre. I møte med gjengkriminelle trenger vi begge deler.

