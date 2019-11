Vedums avgiftskutt svir for Frp

Hareides bragd hylles i Danmark. Men som nordmann vet han at det er umulig å vinne over skeptikerne

«Trygve Slagsvold Vedum: Målet er å bli større enn Frp». VGs tittel fra januar 2019 virker nærmest komisk nå. Selvfølgelig er Sp større enn Frp! For et knapt år siden var ikke det noen selvfølge. Den gang var de to partiene riktignok jevnstore på målingene, men ikke siden lokalvalget i 1995 hadde Sp fått større oppslutning enn Frp.

I 2019 snudde det, for å si det forsiktig. Sp ble ikke bare større enn Frp. De ble mye større. Mens 14,4 prosent stemte på Senterpartiet i kommunevalget, ga bare 8,2 prosent sin stemme til Frp. Nå ligger Sp over 20 prosent på enkelte målinger, mens under ti prosent svarer at de vil gi Frp sin stemme.

Vedum kan med andre ord trygt stryke «bli større enn Frp» fra gjøremålslista for 2019. Ikke bare det, han kan kose seg med tanken på at han lykkes ved å følge sin egen plan til punkt og prikke. I VG-intervjuet fra januar sa Vedum at Sp skal vinne velgere ved å protestere mot en nedlatende og usosial form for «politisk korrekthet». Han tegnet et bilde der grønne avgifter rammer folk flest hardest, mens de med store formuer får skattekutt, og alle «må» forstå at de bør spise mindre kjøtt og helst sykle til jobben.

- Men å reise på en helgetur til New York, det stilles det nesten ingen spørsmål ved, sa Vedum den gang.

319 dager senere deltar han i Politisk kvarter på NRK og snakker om akkurat det samme. Han viser til at de som flyr Andøy-Bodø rammes hardere av regjeringas flyseteavgift enn de som flyr Oslo-New York. Og det er vel ikke rettferdig? Tema er Senterpartiets alternative budsjett, og Vedum lover 3,7 milliarder kroner i avgiftslettelser og høyere skatter til dem som tjener mest.

«Man får ikke et grønt skifte av rød bunnlinje, og avstanden til nærbutikken blir ikke mindre av at man må betale mer for å komme dit». Setningen fra Senterpartiets alternative statsbudsjett er som musikk i Frps ører, men likevel må det gjøre vondt for dem å høre på. For mens Frp-ere flest er skjønt enige i at avgiftene i Norge er for høye, har avgiftene ifølge Finansdepartementets egne tall økt med over seks milliarder kroner siden Frp gikk inn i regjering.

Dermed kan Vedum raljere mot «grønnsminka avgifter» på radio, mens hans motdebattant Bård Hoksrud fra Frp må forsvare alt fra sukkeravgift til avgiftshopp for deler av taxinæringen. Verst av alt: Han og Frp må se Sp love billigere bensin og diesel, vet vitende om at regjeringssamarbeidet gjør det umulig for dem å love det samme.

Sp vet hvor vondt det gjør. Da Vedum sist uke skulle «lekke» godbiter fra Sp-budsjettet, valgte han å fri til bilistene ved å love lavere avgifter på bensin og diesel. Økningen fra 2017-budsjettet skal reverseres om Sp får det som de vil, og Vedum sa til Klassekampen at Frp har abdisert som bilistenes parti. Bilpartiet Frp blir forbikjørt. Avskilta. Metaforene er mange.

Frp forsvarer seg med rekordinvesteringer i vei og betydelig lavere bilavgifter samlet sett. Dessuten: Sjansen for at Sp får Ap og SV med på avgiftskutt på drivstoff er alt annet enn stor. Det har de helt rett i. Men velgerne hører ikke på det øret nå. Det er lenge til stortingsvalget, og hvem som skal samarbeide med hvem, orker de ikke tenke på ennå.

Foreløpig kan Sp nyte rollen som opposisjonsparti, der de ikke må svare for andre enn seg selv. Så langt er det ingen som spiller den rollen bedre.

Det blir spennende å se om fremgangen holder helt inn. Hva gjør de om Ap fortsetter nedturen og de rødgrønne partiene trenger Rødt eller MDG for å få flertall? Og hva om Sp skulle bli større enn Høyre og fristes med statsministermakt om de skifter side? Den type spørsmål kommer journalistene til å fråtse i fram mot 2021. Vedum kommer til å smile dem bort og heller snakke om regjeringas usosiale avgifter og viktigheten av tjenester nært folk. Han holder seg til planen.

