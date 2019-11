Hurra for skøytebanen på Solsiden!

Jeg har i utgangspunktet et alvorlig alkoholproblem

Saken oppdateres.

Som mange vil vite, er det enda bedre å få rett enn å ha rett. Denne uka har vi fått bekreftet at Adresseavisens standpunkt på lederplass i fjor høst står seg. Vi støttet da planene om å bruke vannspeilet i en av dokkene på Solsiden til skøytebane om vinteren og konsertarena om sommeren.

Etter åpningen av skøytebane i dokken onsdag kveld, ser prosjektet ut som en suksess, med mange tilskuere og store og små skøyteløpere. Det er liten tvil om at dette kommer til å bli en populær tilvekst til byen. Et innbydende sosialt uterom sentralt i Trondheim for aktivitet og bevegelse for små og større.

Selv torsdag formiddag var det et yrende liv på isen, som fikk forbipasserende til å stoppe på brua fra Dokkhuset og nyte lyden og synet av barneskrål i byen. Da var det barneskoleelever fra Singsaker skole som hadde lagt gymtimen til den nye skøytebanen, til både ishockey og forsiktig losing hånd i hånd.

Den nye banen virker både større og mer innbydende enn skøytebanen på Torget for noen år siden. I sommer fungerte samme sted godt som konsertarena for folkefest i en festival som ellers slet med å trekke folk. Da forslaget om konsertarena og skøytebane ble behandlet politisk, innstilte rådmannen på nei, mens Byantikvaren var mer åpen for prosjektet.

Idag er det godt å se at vedtaket i bygningsrådet om å tørrlegge dokken maks 25 dager i året og åpning for skøytebane om vinteren, er en bra balanse mellom historie og utvikling. Byen trenger friområder som dette, som gjør Trondheim sentrum mer attraktivt både for handel og som møteplass.

Hvis store eller små klarer seg selv på isen, er det mer å se på i området for tida enn skøytelek. Sist helg åpnet en stor attraksjon rundt hjørnet for skøytebanen. Sjelden har det vært større grunn til å besøke Gråmølna enn for den unike utstillingen «Uendelige landskap» av Harald Sohlberg. Hans vinterbilder fra Røros og Rondane og skøytebanen på Solsiden gjør den trondhjemske vinteren 2019–20 bedre.