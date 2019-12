Ingen grunn til ikke å vaksinere seg

Har du nevroser for at norsk jul er truet, finnes det god medisin

Allerede for tre uker siden meldte Folkehelseinstituttet at forekomsten av influensa har økt og at vi nærmer oss starten på det årlige utbruddet. Siden det tar omtrent to uker før vaksinen virker godt, er det all grunn til å vaksinere seg nå.

Personer som tilhører bestemte risikogrupper, har ekstra gode grunner til å unngå influensa. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide bør vaksinere seg etter tolvte svangerskapsuke. Alle over 65 år bør gjøre det, i likhet med kronisk syke, personer med nedsatt immunforsvar og flere andre.

Å vaksinere seg handler ikke bare om å ta vare på sin egen helse, men også om å ta hensyn til andre. Derfor er det ekstra viktig at helsepersonell som har kontakt med pasienter, vaksinerer seg.

At denne gruppa gjør det, bør være en selvfølge. Flere og flere som arbeider i helse- og omsorgssektoren har gjort det de siste årene, men fortsatt er prosenten ikke høyere enn 34 prosent. Bare på noen få institusjoner, som Haukeland sykehus i Bergen, har de nådd målet, som er på 75 prosent. Vi vet ikke hva prosenten er på for eksempel St. Olavs hospital, men de ansatte der bør ikke være dårligere enn bergenserne.

I de aller fleste sammenhenger er vi motstandere av å heve pekefingeren. Folk må stort sett få leve livene sine som de selv vil. Men denne friheten gjelder bare så lenge vi ikke skader andre. Folk som omgås et stort antall andre mennesker i jobben, bør føle det som en moralsk plikt til å vaksinere seg. I slike yrker er det bortimot egoistisk ikke å gjøre det.

Dagens influensavaksine er effektiv. Den har svært små bivirkninger, og de rammer bare et lite mindretall. Det er dessuten blitt mye lettere å vaksinere seg. Alle kan enkelt skaffe seg resept hos fastlegen eller på nettet, og selve vaksineringen kan utføres mange steder, også på en del apotek.

Influensa medfører smerte, feber og mye ubehag for dem som blir rammet. Sykefravær og andre kostnader i forbindelse med influensa koster Norge milliardbeløp hvert år. Hvis flest mulig vaksinerer seg nå, går vi sammen om en dugnad som er verdifull på flere måter.