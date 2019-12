Debatt med takhøyde, men uten personangrep

Et usedvanlig kjipt år for trøndersk idrett

Saken oppdateres.

Det er på ingen måte Adresseavisens oppgave å fortelle folk hvordan de skal oppføre seg. I dag, på julaften, anbefaler vi likevel at vi demper effektivitetsjaget og konsentrerer oss om hverandre. Vi kan ta noen flere pauser fra skjermene som vi ellers omgir oss med, og heller bruke tida på å snakke sammen, ansikt til ansikt.

Vi kan også legge bort en god del av konfliktene som ellers opptar oss. Selvfølgelig skal vi ha en frisk og engasjert samfunnsdebatt, men vi må nok bli flinkere til å skille sak og person. At vi er uenige om ulike saker, bør ikke føre til uvennskap.

Framveksten av sosiale medier de siste årene har ført til at debattklimaet er blitt hardere og hardere. Av en eller annen grunn tillater vi oss en mye skarpere ordbruk når vi sitter ved et tastatur enn når vi møter meningsmotstanderne våre ansikt til ansikt.

Vindkraft, klimaspørsmål og innvandring er noen av sakene som har skapt høy temperatur i det siste. Politikere og andre samfunnsdebattanter som mener noe om slike saker, blir stadig utsatt for hets, trusler og hatefulle ytringer på nettet. Kvinner er ekstra utsatt for slik uakseptabel oppførsel.

Vi skal ha stor takhøyde i samfunnsdebatten, og ytringsfriheten skal på ingen måte snevres inn. Samtidig må vi huske at ytringsfriheten også gjelder for personer som mener noe helt annet enn oss.

Norsk lov setter dessuten klare grenser for ytringsfriheten. Trusler og ærekrenkelser, trakassering, diskriminerende og hatefulle utsagn er noe av det vi har forbud mot. Politiet er heldigvis blitt mer opptatt av å slå ned på lovbrudd på dette området. Flere slike saker er blitt behandlet i rettsvesenet i år.

Vårt håp for jula og for året vi snart går inn i, er at vi demper den sjikanerende ordbruken, samtidig som vi beholder et debattklima der det er rom for skarp, men saklig uenighet.

Med de ordene ønsker vi alle leserne våre ei riktig god og fredelig jul.