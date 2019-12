Kvinner og barn først

Svensk avis hevder at angriper er klar for Rosenborg

Filmåret er ikke lenger synonymt med kinoåret. Før jul, før premierer på nye kapittel i eventyrene om «Star Wars» og «Frost», samt den norske katastrofefilmen «Tunnelen», lå det an til en nedgang i kinobesøket. Tallene jevner seg nok ut med julepremierene, men likevel viser også Adresseavisens tradisjonelle liste over årets beste filmer at strømmefilm gir kinofilm konkurranse.

Tre av filmene på årets liste har ikke hatt ordiær kinopremiere i Norge. «The Irishman» og «Marriage Story» er Oscar-satsingene til Netflix, mens årets eminente oscarnominerte krimkomedie basert på virkelige hendelser, «Can You Ever Forgive Me», fikk premiere som digital leiefilm i Norge. Tall fra Netflix om at Martin Scorseses «The Irishman» ble sett av over 26 millioner første uke, viser at strømmetjenesten i høyeste grad kan konkurrere også når de satser på «kinofilm» for hjemmemarkedet.

Kinoene står fortsatt sterkt som lanseringskanal for de aller fleste av de beste filmene, ja også for prestisjefilmene til Netflix. To av de gledelige trekkene ved årets beste filmer er at nesten påfallende mange av dem er laget av kvinner, samt at det er to norske filmer som inntar selvfølgelige plasser på Topp 10. Det siste har aldri skjedd før.

Om det sjelden har kommet to så gode norske filmer som «Barn» og «Håp» i løpet av ett år, så har ingen av dem blitt publikumssuksesser, med i underkant av 20 000 og ca 40 000 besøkende. At gode filmer sliter med å få et stort publikum opp av sofaen, er ikke spesielt for norsk film. Mot klagesangen over besøkstall, er det viktig å glede seg over kvalitet også.

Før julepremieren på «Tunnelen» er «Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul» den eneste norske filmen som har dratt mer enn 300 000 på kino i 2019. Rundt 250 000 besøkende på de neste norske på lista, som er de nye filmene om «Askeladden» og «Kaptein Sabeltann» er ikke dårlig, men utover barnefamilier sliter norsk film med å nå de store massene for tida.

Av de 20 mest sette filmene på norsk kino i 2019, kan bare «Once Upon A Time...in Hollywood», «Joker», «Avengers: Endgame» og «Rutete Ninja» grovt sett kan regnes blant årets filmhøydepunkt. At Martin Scorsese måtte til Netflix for å få finansiert «The Irishman» tyder på at filmbransjen ofte satser for «safe» for sitt eget beste.

Av de 20 filmene på lista er seks laget av kvinnelige regissører. Det låter kanskje ikke som mye, men 30 prosent er godt over snittet sammenlignet med antall kvinnelige filmskapere med norsk premiere i 2019. Flere av de andre filmene på lista, som «The Favourite», «Eight Grade» og «Amazing Grace», handler også først og fremst om kvinner.

To av de aller beste filmene er historiske drama fra 1700-tallet. Den beste norske premieren i 2019, «The Favourite», er en film som kan sees flere ganger, til velfortjent Oscar for hovedrolleinnehaver Olivia Coleman. Årets beste julefilm, «Portrett av en kvinne i flammer» er i samme klasse. Utsøkt europeisk filmkunst av typen som gjør seg best på kino.

