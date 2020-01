Helt riktig å hente femåringen hjem

Noen jubler over «all inclusive», mens andre er bekymret for klasseskiller

Noen jubler over «all inclusive», mens andre er bekymret for klasseskiller

Flere rapporter har gitt norske myndigheter god grunn til å regne med at han er svært syk. Det ble derfor umulig for regjeringen å gjøre noe annet enn å hente familien hjem. De kunne ikke risikere at barnet til en norsk statsborger skulle dø.

Vi mener i utgangspunktet at Norge ikke skal bruke ressurser på å hente hjem personer som har tilsluttet seg terrororganisasjoner i utlandet. Når et barns liv står i fare, oppstår det likevel menneskelige hensyn som veier tyngre.

I dette tilfellet var det spesielle forhold som gjorde at det ikke var mulig å hente femåringen hjem uten at også mor og søster ble med. Det betyr ikke at regjeringen har gjort det lettere for andre fremmedkrigere å vende tilbake til Norge. Mora til den syke femåringen er dessuten den eneste som har bedt om hjelp til å komme hjem.

Fremskrittspartiet tar skarp avstand fra regjeringens beslutning og har tatt dissens. De påstår at det er en trussel mot norsk sikkerhet å la barnas mor bli med sine barn hjem. Den holdningen viser en merkelig mistro til norske myndigheter.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sagt at kvinnen kan bli pågrepet når hun kommer til Norge. De har allerede siktet henne for deltakelse i de to terrororganisasjonene Nusrafronten og IS.

Vi stoler på at PST og det norske rettsvesenet gjør det som er riktig i slike tilfeller. Og vi stoler fullt ut på at sikkerhetsmyndighetene har så god kontroll på denne ene kvinnen at hun ikke er noen fare for norsk sikkerhet.

I stedet for å vise tiltro til norske myndigheter, påstår utenrikspolitisk talsmann Jon Helgheim at Frp er det eneste partiet som setter sikkerheten til det norske folk i høysetet. Det er en oppsiktsvekkende anklage, ikke minst mot samarbeidspartiene.

Hva saken vil bety for Frp’s videre deltakelse i regjeringen, blir det opp til dem selv å avgjøre. Konflikten viser at i saker som dreier seg om innvandring og verdispørsmål er det stor avstand mellom Frp og de tre andre partiene.