Regjeringen sliter med stort sprik

Saken oppdateres.

Spørsmålene melder seg med full tyngde når Fremskrittspartiet gang på gang de siste dagene har gjentatt at «begeret er fullt». Partiet reagerer sterkt på hjemhentingen av en femåring, hans mor og søster fra en flyktningeleir i Syria. Etter nederlaget stiller Frp harde krav om å få gjennomslag på andre områder. Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stille motkrav dersom statsminister Erna Solberg (H) godtar nye krav fra Frp.

Bråket fører til at vi blir usikre på om regjeringen får arbeidsro til å styre landet på en tydelig og forutsigbar måte. Når de fire partiene i regjeringen stadig vil ha «blanke seire», kan det føre til at politikken blir vinglete.

Etter at først Venstre og deretter KrF ble med i regjering, har vi sett flere eksempler på at det er vanskelig å holde de fire samlet. I flere saker er det stor, politisk avstand mellom dem, og det skjer stadig at ett av partiene vil ha gjennomslag for saker som de andre partiene er imot.

Bompengeforliket i fjor er det fremste eksempelet på den interne dragkampen. Forliket kom etter at Frp truet med å trekke seg. Lange og harde forhandlinger endte med et sprikende kompromiss. Om ikke annet klarte Erna Solberg å holde regjeringen samlet. Det er ikke lett, for når ett parti får en seier, blir noen av de andre påført nederlag.

Frp-leder Siv Jensen snakker om at regjeringen er blitt for grå og kjedelig. Å styre landet må også være litt gøy, mener hun. Men å styre landet handler først og fremst om å føre en tydelig og forutsigbar politikk. Regjeringen trenger dessuten en stor og viktig sak som alle de fire partiene kan stille seg bak. Men spriket er så stort at det er vanskelig å se hvilken sak det skulle være.

Foreløpig har Erna Solberg å nok med å styre skuta. Dessverre er det vanskelig å holde stø kurs når det stadig dukker opp skjær i sjøen, både på styrbord og babord side.