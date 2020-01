De nye feltherrene

19 fikk forelegg for å ha kjørt for fort

Begrepet feltherre kommer fra tysk og beskriver øverstkommanderende i en krigførende hær. Det er ikke en grad, men en beskrivelse av en rolle, ifølge Store norske leksikon. Det passer for så vidt godt med den økende forekomsten av en ny type feltherrer som gjør seg gjeldende i og rundt Trondheim.

Våre dagers feltherrer har ikke noe med krig å gjøre, selv om debattene de fyrer opp, kan bli hete. De opererer i diskusjoner om kjørefelt i Trondheim. Forslag om å fjerne felt for å gi mer plass til gående, syklende eller skape et bedre bymiljø, får dem til å se rødt. Eller grønt. Nå står slaget om Kongens gate.

Etter at konsulentfirmaet Rambøll anbefalte å gå fra tre til to kjørefelt i gata, har fylkets mektigste feltherre, Tore O. Sandvik, meddelt at dette ikke er aktuelt og at konsulenter som bruker tid på sånt, ikke er verdt pengene. En av byens kvinnelige feltherrer, kommunalråd Ingrid Skjøtskift, mener felterfaringene fra Olav Tryggvasons gate taler mot færre felt.

Mens de fleste er enige om at biltrafikken bør ned, blir det bråk hver gang det foreslås å bedre forholdene for dem som ikke kjører bil. Derfor er det gledelig overraskende å se feltherrer i AtB og NHO, direktørene Andreas K. Enge og Tord Lien, sammen foreslå at kollektivtrafikken prioriteres når det blir mindre kapasitet på E6 mellom Trondheim og Stjørdal, grunnet anleggsarbeid. Det spørs hva kommentarfeltherrene sier til det.

