Bondesjakk med pinsett

Saken oppdateres.

Omtrent samtidig som Trondheims ordfører skrøt av de fantastiske råvarene og produsentene i Trøndelag for verdenspressen i Olavshallen mandag, tok leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad fra Senterpartiet, til tastaturet på Facebook. Like etter at næringsminister Iselin Nybø (V) priset stoltheten over norske og lokale triumfer i den gastronomiske verdenstoppen, skrev Pollestad at nyhetene om Michelin-stjerner illustrerer «snobberiets glansdager».

Han la til at porsjonene er for små på norske topprestauranter. Pinsettmat er ikke hans greie. Det må han selvsagt få mene, selv om næringspolitikere fra Senterpartiet vanligvis ikke raljerer med de ypperste produktene fra landets bønder og fiskere. Populistiske utspill av den typen hadde vakt mindre oppsikt fra partiet som nylig forlot regjeringa. Kampen om utspill som kan gi plusspoeng hos «folk flest» har hardnet til.

Etter en såkalt storm av reaksjoner på sosiale medier valgte matpater Pollestad klokelig etter noen timer å nyansere matpraten og til og med ta litt selvkritikk. At han foretrekker store porsjoner og heller vil spise to retter enn tolv, må være greit. Som næringspolitiker fra Senterpartiet er det likevel spesielt å tråkke i matfatet slik Pollestad gjorde.

Han etterlyser dessuten mer omtale av maten som folk flest spiser. 40-årsjubileet til Grandiosa fikk nylig omtrent like mye dekning i norske medier som Michelin-sirkuset. Selv landets første flerkulturelle avis Utrop dekket det. Pollestads utfall mot «mateliten» er omtrent som om en idrettspolitiker skulle raljere over all medieoppmerksomheten til sjakk og Magnus Carlsen, fordi han selv foretrekker bondesjakk. Også der kan det straffe seg med dårlige impulstrekk.

