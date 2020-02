Det er bare å innrømme det. Frihet og logistikk trumfer klimaet

Jo da, penger er selvsagt det som i størst grad setter følelser i sving. Det er til å forstå at folk som er avhengig av bil blir forbanna når de må betale tusenvis av kroner i måneden på bom, drivstoff og økte ferjepriser, mens andre slipper unna. At folk blir provosert over at det er dem med best råd som kan kjøpe en avgiftsfri luksus-elbil, er også forståelig.