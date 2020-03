Den store korona-filmen er her alt

Åtte og et halvt år etter at den hadde premiere på kino i Trondheim, er Stephen Soderberghs thriller «Contagion» de siste ukers store og voksende filmsnakkis. Parallelt med spredningen av koronaviruset rundt om i verden, har stadig flere oppdaget at det nærmeste vi kommer en severdig film om det som preger verden mest akkurat nå, er denne virusthrilleren fra 2011.