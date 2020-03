«Heldigvis har idrettens folk skjønt at det er noe som er viktigere enn seier og tap, penger og prestasjoner»

Det var på tide at statsministeren kom med kraftfulle, nasjonale korona-tiltak.

Det var feststemning i Venstre så sent som i forrige måned. På gjennomsnittet av alle meningsmålingene gjorde partiet et byks oppover: Til 3,8 prosent. Det høres puslete ut, men etter en ørkenvandring gjennom 2019 stort sett på to-tallet, var februarmålingene en aldri så liten vitamininnsprøyting. Kun 0,2 prosentpoeng opp til den forjettede sperregrensen!

Oppgangen tilskrives effekten av at Frp gikk ut av regjering, slik at Venstre ikke lenger befinner seg i en regjering partiet hadde besverget seg mot å delta i. Venstre bet ikke lenger i det sure Frp-eplet. Men hvor lenge var partiet i paradis?

Svært kort tid, skulle det vise seg. En valgkomité som innstilte Trine Skei Grande til gjenvalg som leder, med et påstått maktspill i kulissene, var det som skulle til å sette fyr i teltet. Onsdag trakk Grande seg brått fra alle posisjoner, nå venter etter alt å dømme en ny, hard lederstrid.

Utmeldinger ser ut til å være et kampvåpen i Venstre. Mange meldte seg ut i protest mot regjeringsdeltakelsen, andre forlot partiet i et distriktsopprør. Da Grande ble innstilt som leder, kom det 17 utmeldinger fra hennes eget fylkeslag. Hvor mange er det egentlig å ta av?

Det sies gjerne at der det befinner seg mer enn én venstremann, florerer det av ulike politiske meninger. Sånn sett nærmer det seg vel samling i Venstre.

