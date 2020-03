Rike Norge må hjelpe dem som har det verst

Stolt over jobben, bekymret for framtida

Stolt over jobben, bekymret for framtida

Saken oppdateres.

Regjeringen skal gjøre en best mulig innsats for å begrense skadevirkningene av koronapandemien i Norge. Samtidig må de huske at mange andre land blir mye hardere rammet.

Vi vet foreløpig ikke hvordan smitten sprer seg i de fattigste landene, men det er fare for at de står foran en katastrofe. De har dårlig helsevesen og elendig økonomi og trenger hjelp fra verdenssamfunnet.

Situasjonen i verdens mange flyktningeleirer har vært svært kritisk i lang tid, uten at de rikeste landene har brukt store ressurser på å hjelpe til. Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland har orientert godt om de voldsomme, humanitære problemene flyktningene står overfor.

Norge har mange nok vanskeligheter å stri med her hjemme, vil noen innvende. Men dette er ei tid for solidaritet, og den kan ikke stoppe ved landegrensene. Viruset er verdensomfattende. Norge har en lang og god tradisjon for å hjelpe til når nøden rammer fattige land.

Vi minner om det FNs generalsekretær Antonio Guterres sa i forrige uke: Han oppfordret rike land til å bidra med to milliarder dollar, omtrent elleve milliarder norske kroner, til akutt helsehjelp til land der helsevesenet fungerer dårlig.

Elleve milliarder kroner høres mye ut, men det er et svært lite beløp, sammenliknet med de krisepakkene de rike landene nå bruker på sin egen befolkning. Tiltakene USA satte i gang i forrige uke, koster omtrent tusen ganger så mye.

Norge har gjort noe. Regjeringen har bevilget over to milliarder til vaksineutvikling og har tatt initiativ til at FN oppretter et nytt fond som skal bistå de fattigste landene under koronakrisen. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har sagt at internasjonalt samarbeid er helt nødvendig i globale kriser som denne. Det stiller vi oss bak.

Alle land må bidra så godt de kan. Med tanke på verdensøkonomien, er det i de rike landenes egen interesse. Aller viktigst er det likevel å hjelpe dem som har det verst.