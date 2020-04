Norge må hjelpe barn som lever under umenneskelige forhold

Vikarbyråleder:- Kan ikke si at smitten kom fra våre to vikarer

Saken oppdateres.

Norge er, som de fleste andre land, rammet av krise. Men vi er fortsatt et av verdens rikeste land, og når det er fare for humanitære katastrofer i andre land, må vi hjelpe.

Situasjonen i Moria på Lesvos er fryktelig. Mange har engasjert seg for at Norge må bidra på en mer aktiv måte enn vi gjør i dag. For noen dager siden skrev 19 tidligere statsråder fra alle partier bortsett fra Frp under på et opprop om at Norge må ta imot barn og barnefamilier fra leiren. De viser til at blant annet Tyskland har vedtatt å hente flyktninger fra leiren og mener Norge må gjøre det samme. Flere andre EU-land vil også ta imot barn fra leiren.

Innvendingen er at vi bare kan hjelpe noen få og at mange har det vanskelig i mange land. Men det er bedre å hjelpe noen få enn ikke å hjelpe noen, og hvis Norge gjør som Tyskland, sender vi et viktig signal til andre land.

Det beste hadde vært om Europa førte en felles politikk for å hjelpe land som Hellas og flyktningene i den akutte situasjonen vi befinner oss i. Men land som Polen og Ungarn vil aldri følge Tysklands eksempel.

Regjeringen ser ut til å være splittet i denne saken. KrF og mange i Venstre vil at Norge tar imot barn fra Moria, men Høyre sier nei. Også Arbeiderpartiet er splittet. Mange sentrale medlemmer i partiet er skuffet over at Ap i denne saken følger omtrent samme linje som Høyre og Frp. Vi er enige med de tre partiene i at Norge først og fremst skal ta imot kvoteflyktninger, men vi må også hjelpe til når katastrofer rammer. Det er overhodet ikke det samme som å åpne grensene.

Norge har lange tradisjoner for å hjelpe mennesker i nød. Moria-leiren er bygget for 3000 personer, men det bor nå over 22 000 mennesker der. Det er fullt mulig for Norge å hjelpe noen av dem, uten at vi endrer asylpolitikken.