Plutselig fikk bygda en mur rett i fleisen

Hvis du for noen måneder siden sto utenfor inngangen til Aunasenteret, kunne du sette fra deg handleposene og se rett opp på en flott fjelltopp. Nå ser du en massiv vegg.

Aunasenteret er det ene av de to store kjøpesentrene i Oppdal. Inntil nylig kunne du stå utenfor inngangsdøra og se rett mot fjellet Skjørstadhovden på 1125 meter. Du kunne se skiløpere svinge ned de bratte bakkene i alpinanlegget. På den andre sida av en altfor stor parkeringsplass kunne du dessuten se Husfliden og andre lave bygninger.

Men nå har bygningen som kalles Låven, reist seg som en mur midt på den store, åpne plassen. Den er langt fra ferdig, men skallet står der, og det viser at prosjektet er minst like voldsomt som motstanderne fryktet.

Plassen i seg selv var aldri særlig stas, bortsett fra lekeområdet som lå der. Den store flata hadde ellers ikke annet å by på enn en rekke parkeringsplasser. Det er jo det som er problemet, ikke bare i Oppdal, men på utallige norske tettsteder: Bilen har bestemt utviklinga i sentrum.

Plassen trengte bygninger. Oppdal sentrum flyter ut i mange retninger og mangler gater der folk kan rusle, handle og møtes. Låven kan nok danne ei slags gate, men lavere, mer oppdelte bygninger med veiter imellom ville fungert bedre. Låven er for massiv, langstrakt og høy.

Det var stor uenighet før planene ble godkjent. 1800 personer skrev under på ei underskriftsliste som protesterte mot bygningen. Den opprinnelige planen var å bygge 90 meter langt og 19 meter høyt. Etter at høyden ble redusert til 16 meter, avviste kommunestyret all motstand og sa enstemmig ja.

Likevel: En sammenhengende bygning på 90 meter fortoner seg uansett som en mur, nesten på lengde med Slottet i Oslo. «Låven» er feil navn, for det finnes vel ingen låver som er så store. «Veggen» hadde passet bedre. Prosjektet får forresten et klatretårn som bryter opp fasaden på den ene siden. Så får vi se hvor mye den blir brukt, når hele stasen etter planen åpner i høst.

Det statlige Selskapet for industrivekst, Siva, står bak planene, og de kaller bygningen et innovasjonssenter. Når du bruker ordet «innovasjon», blir jo politikerne positive. Ingen kan si nei til innovasjon. Men kanskje innovasjonen kunne blitt like god og like lønnsom for bygda også om den hadde et mer menneskevennlig format?

Meningene blant oppdalingene er fortsatt delte. Noen ser fram til at bygningen blir ferdig og håper den vil føre til mer aktivitet i sentrum. Andre mener den er altfor stor og blir et fremmedelement.

Jo, det var nødvendig å bygge noe på den store, åpne plassen. Og det kan hende Låven vil gjøre Oppdal sentrum mer attraktivt. Hvis første etasje får butikker og kafeer som folk vil besøke, kan prosjektet føre til mer folkeliv og gi stedet den gata det mangler.

Men bygningen er også en påminnelse om hvor vanskelig det er å reparere den triste tettstedsutviklingen som har plaget Norge siden 60-tallet. Hensynet til bilen har gått foran det meste. Når fotgjengerne er blitt glemt i alle år, er det vanskelig å skape attraktive sentrum der de vil trives.

