Personvernet er truet. Vi må passe bedre på

Adresseavisen har de siste dagene fortalt at det har vært stor fare for brudd på personvernet i Trøndelag fylkeskommune. Personopplysninger om nærmere 20 000 elever og lærere i videregående skoler og andre ansatte i fylkeskommunen kan ha kommet på avveie. Svikten i datasikkerhet skjedde i selskapet Conexus, som tilbyr mange tjenester, blant annet innen undervisning. Fylkesrådmannen vil anmelde forholdet til politiet. Det er bra.

Vi ser dessverre mange eksempler på at den digitale utviklingen truer personvernet. NRK fortalte i forrige uke at vi gjennom mobiltelefonen legger igjen utallige spor om hvor vi befinner oss og hva vi gjør. Mange som lager mobilapper, tjener penger på å selge slike opplysninger til andre selskap.

I tillegg opplyste nettstedet digi.no nylig at studenter ved NTNU, i samarbeid med Trondheim folkebibliotek, har avslørt en alvorlig sikkerhetsfeil i det digitale biblioteksystemet Bibliofil. Private opplysninger kunne kommet på avveie. Heldigvis ser det ut til at feilen ble oppdaget tidlig og rettet på.

Mange mener de ikke har noe å skjule og at det ikke er så farlig hva andre får vite. Men få vil gi fra seg personnummeret og annen privat informasjon til hvem som helst. Opplysningene vi gir fra oss, kan lett bli misbrukt. Identitetstyveri er ett stikkord. Og mange har nok merket seg at hvis du for eksempel søker etter en elsykkel på internett, får du øyeblikkelig elsykkel-annonser på Facebook.

Dårlig datasikkerhet og manglende bevissthet rundt personvern er et alvorlig samfunnsproblem. I Norge gjør Datatilsynet en god jobb med å passe på personvernet. Men det ser ut til at mange i det offentlige ikke har en sterk nok bevissthet på dette området. Når vi alle er avhengige av å logge oss inn på en rekke offentlige tjenester, må myndighetene ta et mye større ansvar for datasikkerheten enn det ser ut til at de gjør.

Begeistringen for mulighetene som digitaliseringen gir oss, kan føre til at vi blir blinde for et av demokratiets grunnleggende prinsipper: Personvernet.