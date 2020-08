Smitten på Hurtigruten er en alvorlig lærepenge

NRK: Frankrike over grensa for «røde» land

Det vi vet så langt, er at 36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer om bord i hurtigruteskipet «Roald Amundsen» har testet positivt for covid-19. Noen av passasjerene gikk fredag i land i Tromsø før de visste at de var smittet, så smitten kan ha spredt seg. Det får vi vite etter hvert. Et omfattende arbeid med smittesporing er i gang, og rundt 70 kommuner er berørt.

Når Norge har så lave smittetall, skyldes det blant annet at de aller fleste virksomheter har fulgt de strenge smittevernreglene. Det er merkelig at et stort, seriøst selskap som Hurtigruten ser ut til å ha brutt dem. Det som har skjedd er så alvorlig at politiet vil etterforske saken.

De filippinske besetningsmedlemmene som er smittet, gikk rett på jobb da de kom til Norge. De ble ikke testet i Norge og var ikke i karantene. Konsernsjef Daniel Skjeldam sa søndag at Hurtigruten fulgte internasjonale regler da de gjorde det slik. Helsedirektoratet mener det er feil. Direktoratet sier at utenlandsk mannskap som skal mønstre på norske skip, skal i karantene og at de skal testes i Norge. Det er ikke tilstrekkelig at de er blitt testet i hjemlandet.

Hurtigruten innrømmet mandag at det har vært en svikt i de interne rutinene deres. De har gjennomført en foreløpig evaluering, og konsernsjefen sier at situasjonen er alvorlig for alle som er berørt. - Vi har ikke vært gode nok, og vi har gjort feil, uttaler han.

Det var sannelig på tide at Hurtigruten tok situasjonen på fullt alvor. De skal foreta en full gjennomgang av alt som har skjedd, og de har allerede skjerpet rutinene. De skal nå teste alle som jobber på selskapets internasjonale ruter. Seilinger med de såkalte ekspedisjonscruiseskipene «Roald Amundsen», «Fridtjof Nansen» og «Spitsbergen» er stoppet, både i norsk og internasjonalt farvann.

Smitteutbruddet er en alvorlig lærepenge, ikke bare for Hurtigruten. Smittespredningen viser at vi på ingen måte kan slappe av. Når det er fare for en koronabølge nummer to, må vi fortsatt være nøye med å følge alle regler i alle farvann.

