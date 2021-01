Bertheussen-saken viser at rettsstaten fungerer

For Trøndelag er det svært viktig at vannkrafta ikke rammes av negative EU-regler

Saken oppdateres.

Hun ble dømt til ubetinget fengsel i ett år og åtte måneder, blant annet for angrep på demokratiet og trusler mot sin samboer Tor Mikkel Wara. Bertheussen nekter straffskyld anket dommen umiddelbart etter domsavsigelsen. Tingretten har likevel gitt et klart svar på det som hele tiden har vært et spenningsmoment: Er bevisene påtalemyndigheten har lagt fram, sterke nok?

Bertheussens forsvarer mener det ikke er lagt fram fellende bevis. Tingretten har derimot kommet fram til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at hun er skyldig i de mest alvorlige punktene i tiltalen.

Aktoratet har ikke lagt fram tekniske, konkrete bevis, men en rekke indirekte bevis, også kalt indisier eller indisiebevis. Tingretten mener de er sterke nok. Indirekte bevis kan veie like tungt som for eksempel fingeravtrykk.

Noen har ment at det er blitt brukt for mye tid og ressurser på rettssaken og at tiltaltes privatliv er blitt brettet ut i for stor grad. Men det var helt riktig å gjennomføre en grundig etterforskning og rettssak. Den detaljerte granskingen av en rekke forhold har vært nødvendig for å få klarhet i hva som har skjedd.

Prosessen viser at den norske rettsstaten fungerer godt. Det gjør også det faktum at selv samboeren til den øverste lederen for norsk politi, justisministeren, blir etterforsket og tiltalt når det oppstår alvorlige mistanker.

Truslene mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara og statsråden for samfunnssikkerhet var svært alvorlige. Wara har selv sagt at de var et angrep på demokratiet. Mye av det som skjedde, var også et angrep på teateroppsetningen «Ways of Seeing» og dermed et angrep på ytringsfriheten.

Alvorlige trusler og forsøk på brannstifting mot politikere må oppklares. Ellers kan uskyldige grupper og personer bli mistenkt. Skremmende nok var det akkurat det Bertheussen prøvde å oppnå, ifølge dommen.