Flere ubesvarte spørsmål om koronavaksinen

Saken oppdateres.

Vi begynner å bli koronatrøtte og utålmodige. Samfunnet går for halv maskin, arbeidsledigheten stiger, og flere av smitteverntiltakene vil sannsynligvis vare fram til sommeren. Trondheim kommune er riktignok snart i mål med å gi sykehjemspasienter den første vaksinedosen. Men når skal alle vi andre få vaksinen? Foreløpig er informasjon om vaksineringen for ullen, både fra lokalt og nasjonalt hold.

Mange som er i risikogruppa i Trondheim, men som bor hjemme, venter nok utålmodig på telefon fra fastlegen. Oslo har allerede startet massevaksinasjon av personer som ikke bor på institusjon. Det vi vet, er at fastlegene i Trondheim er i gang med å kartlegge hvilke pasienter de mener bør først i køen. Legene har foreløpig ikke fått konkret beskjed om hvem som skal prioriteres, når listene skal være klare eller når vaksineringen begynner.

Hva med alle som ikke er i risikogruppa? Foreløpig er det ikke nok vaksiner til alle som ønsker det. Trondheim kommunes mål er at alle som ønsker vaksine, skal få den innen sommeren. Det betinger at Norge får større tilgang på vaksiner enn i dag. Forrige uke varslet imidlertid Pfizer, en av produsentene som leverer vaksiner til Norge, at det leveres færre doser enn planlagt i januar. Produksjonen vil bli mye bedre i februar, og etterslepet skal etter planen tas igjen i mars. Vi håper det bidrar til fortgang i vaksineringen.

Har Trondheim en framdriftsplan? Planen er ikke spikret fordi kommunen ikke vet hvor mange doser som kommer i februar. Denne uka Trondheim 250 nye vaksinedoser og neste uke er det forventet 1200-1300 doser. Skal byene stå først i vaksinekøen? Nei. Vaksinen skal ut til alle landets innbyggere samtidig. Det er en klok strategi. «Smittebranner» kan oppstå både i store og små kommuner. Snart er 49000 vaksinert i hele landet. Trondheim er på landsgjennomsnittet, mens Røyrvik har fått forholdsvis flest doser i i Trøndelag.

Etter det Adresseavisen forstår, kommer kommunen med mer informasjon onsdag. Det er på tide. Når folk ikke har en plan å forholde seg til, risikerer vi at fastleger og det kommunale apparatet må bruke sine knappe ressurser på å svare bekymrede innbyggere om når det blir deres tur.